Gamer Day: Gobierno y COC trabajan en conjunto para evolucionar los videojuegos

Desde hace años la industria de los videojuegos se ha convertido en uno de los medios más consumidos a nivel mundial. Cada día son más gamers dedicados a la rama profesional de la competencia electrónica, una realidad que ha llamado la atención a diversos expertos del deporte que llevan hoy al Gobierno nacional a plantearse cómo evolucionar esta nueva tendencia.

Este martes, 29 de agosto, de 2023, se celebró el Gamer Day en Colombia con el primer foro de cultura gaming en la historia del país. Por esto desde el Teleperformance Gaming Arena, de Bogotá, Blu Radio asistió a diversos para conocer cuál es la postura hoy en la industria de la tecnología de cara al futuro de los más jóvenes que cada día sueñan con dedicarse a la industria gaming.

En diálogo con Blu Radio, Ernesto Lucena, exministro del Deporte del gobierno de Iván Duque, manifestó que hoy la industria de las competencias electrónicas ya son consideradas una nueva rama del deporte para el Comité Olímpico Colombiano y, por supuesto, para el Gobierno nacional. Dice él que para el país es un orgullo que por primera vez habrá representación cafetera en los Juegos Panamericanos de Chile 2023 con Pro Evolution Soccer, PES, y Dota 2.

Conferencia Gamer Day

"Desde hace años venimos trabajando en el apoyo a los juegos electrónicos. Entendemos que es una industria que es una realidad completa para niños, niñas y jóvenes, además los millones que producen. Tanto el legislativo como el ejecutivo deben entender que hay que regularlo, que hay que protegerlo como derecho e imponerle sus debidos deberes", manifestó Ernesto Lucena, también delegado de Deporte de la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, Lucena dijo que a la fecha hay varios proyectos que buscan que los gamers en Colombia tengan un entorno libre y sano de competencia, además protegido por la ley colombiana. Al igual, indicó que desde la Defensoría del Pueblo y del Ministerio del Deporte se debe estar generando ese ecosistemas para que estas nuevas tecnologías hagan parte del ecosistema del deporte.

Ernesto Lucena

"Sobre si es deporte o no, si genera actividad física o no. Hoy el común denominador dice que sí la hay, dice que hay un alto grado de actividad cerebral. Aprender a través del juego significa una arista en el sector educativo. Por eso razón, no hay que combatir, sino entender y hacer un llamado a instituciones que hay que educar padres de familia, niños. Que deciden ser e gamers, bienvenidos", puntualizó

Esta es la realidad de los gamers en Colombia

El Comité Olímpico Colombiano, COC, ha puesto en marcha diversas estrategias de cara a la industria de los juegos electrónicos. En diálogo con Blu Radio, Félix Burgos, presidente de Colombian Offical E-Sports (aliado del COC), manifestó que hay felicidad por la postura del Gobierno y por los diversos proyectos que se han empezado a trabajar para impulsar esta industria.

"Vamos a librar todos los aportes del caso porque los deportes tecnológicos son una tendencia actual de la juventud. Sobretodo porque el COI también comenzó a promover los espacios para ofrecerlos (...) Todo se termina combinando, la industria del entretenimiento termina siendo tan global que en ella terminan teniendo un lugar, una silla, tanto los deportes como los videojuegos. En ese orden te termina afectando la globalización, el consumo, los derechos o la audiencia jóven, estamos hablando de una generación Z que nace con otro chip. Nos preocupa eso porque pueden tener tendencia al sedentarismo y eso nos preocupa, y preocupa al Comité Olímpico", manifestó.

Félix Burgos, presidente COE

La invitación de Burgos al igual que del Comité Olímpico Colombiano es a unir más gamers y crear una comunidad deportiva grande en Colombia capaz de participar en muchos eventos deportivos, e incluso en un futuro por que no, unos Juegos Olímpicos.

Qué es el Gamer Day

Cada 29 de agosto se celebra el Gamer Day que enaltece una industria querida por millones. Dice Félix Burgos que esta fecha es una oportunidad para que todos los que algún tuvieron una consola de videojuegos en su mano puedan recordar y conmemorar esos momentos de alegría; asimismo, celebrar el crecimiento de la industria y la aparición de los juegos electrónicos en los competitivo.