WhatsApp Business endurece sus normas: pymes temen perder su canal principal de ventas

WhatsApp se ha convertido en la herramienta más poderosa de comunicación para los negocios en América Latina.

Cada día, 175 millones de personas en el mundo interactúan con empresas a través de la aplicación, y en la región, donde predominan las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), el servicio representa su principal fuente de contacto y ventas.

Sin embargo, una nueva política de Meta, propietaria de la plataforma, está poniendo en jaque a miles de negocios.

La compañía ha comenzado a bloquear cuentas empresariales que utilizan sistemas de mensajería o CRM no autorizados, en cumplimiento de sus normas de uso.



De acuerdo con el informe técnico “Stopping Abuse: How WhatsApp Fights Bulk Messaging and Automated Behavior”, la app suspende más de dos millones de cuentas al mes por comportamientos automatizados o envío masivo de mensajes, más del 75% sin necesidad de una denuncia de usuario.

“El impacto es brutal. WhatsApp se ha convertido en el oxígeno comercial de las pymes. Cuando bloquean una cuenta, se pierden conversaciones, ventas en curso y la confianza del cliente”, explica Jaime Enrique Romero, CEO de Ropofy, empresa colombiana especializada en soluciones autorizadas para WhatsApp Business.

Meta justifica la medida como parte de su estrategia para proteger la integridad de la plataforma y mantener una experiencia confiable para los usuarios. Solo se permiten integraciones oficiales mediante la API de WhatsApp Business o a través de proveedores certificados (BSPs). Los llamados “puentes pirata”, sistemas que evaden estas conexiones oficiales, violan los términos de servicio y son los principales objetivos de los bloqueos.

Aunque la política existe desde 2019, en los últimos meses Meta ha reforzado su aplicación con herramientas de inteligencia artificial capaces de detectar patrones sospechosos y eliminar cuentas automáticamente. Esto ha dejado a muchas pymes sin su principal canal de atención, ventas y fidelización.

En Colombia y otros países de la región, más del 80% de los usuarios se comunica con negocios por WhatsApp al menos una vez al mes. Por eso, perder el número implica tres golpes directos: uno operativo —por campañas detenidas y pedidos sin respuesta—, otro comercial, al interrumpir el canal de ventas, y uno reputacional, por la desconfianza que genera un número bloqueado.

Para evitar sanciones, los expertos recomiendan migrar a soluciones autorizadas que operen sobre la API oficial. Según Romero, estas plataformas no solo garantizan cumplimiento, sino que ofrecen mayor escalabilidad, métricas verificables y soporte especializado, además de plantillas preaprobadas y seguridad reforzada.