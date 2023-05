Windows 11: así podrá crear contraseña para una carpeta sin programas de terceros

Aquí le enseñaremos a poner contraseña a una carpeta en Windows 11 , un proceso que podría ser muy fácil para algunos y difícil para otros. Sin embargo, trataremos de explicar el proceso de la forma más sencilla posible.

Lo primero que se debe crear es un script en Windows 11, un script es una secuencia de comandos que hacen que el sistema realice tareas automáticamente. Es importante mencionar que esta es la única manera de crear contraseñas para una carpeta en Windows 11 sin tener que recurrir a ninguna aplicación externa.

Es por lo anterior que para algunos usuarios podría ser un proceso realmente difícil, pero la verdad es que no es así y le vamos a enseñar paso a paso cómo es que se hace.

¿Cómo crear un script?

Lo primero que debe hacer es abrir un documento en un bloc de notas. Allí colocará el script y a través de él es que se podrá ejecutar este código para que funcione correctamente.

A continuación, copie y pegue el texto que pondremos a continuación, llene los espacios que son señalados para que la contraseña funcione y se ejecute como está planeado.

cls

@ECHO OFF

title Folder CarpetaProtegida

if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK

if NOT EXIST CarpetaProtegida goto MDLOCKER

:CONFIRM

echo Quiere ocultar la CarpetaProtegida? (S/N)

set/p "cho="

if %cho%==S goto LOCK

if %cho%==s goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.

goto CONFIRM

:LOCK

ren CarpetaProtegida "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

echo Folder locked

goto End

:UNLOCK

echo Coloque la contrasena para mostrar la CarpetaProtegida

set/p "pass="

if NOT %pass%== PONGA-CONTRASEÑA goto FAIL

attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" CarpetaProtegida

echo Folder Unlocked successfully

goto End

AIL

echo Invalid password

goto end

:MDLOCKER

md CarpetaProtegida

echo CarpetaProtegida created successfully

goto End

:End

Vale la pena mencionar que este código se debe colocar con los espacios que trae para que se ejecute correctamente. Además, solamente donde dice PONGA-CONTRASEÑA, deberá reemplazar con la contraseña que haya elegido para proteger la carpeta.

Ahora, guarde el archivo y recuerde dónde lo almacenó.

A continuación, el usuario deberá convertir este archivo .DOC en un ejecutable, lo cual es muy fácil, solo deberá volver a abrir el archivo guardado como bloc de notas, seleccionar Guardar Como, y añadir .bat después del nombre que se le puso o el que le quiera poner.

Una vez hecho lo anterior, ejecute este archivo .bat y verá que, al ingresar la contraseña que eligió, la carpeta escogida aparecerá automáticamente y podrá usarla como siempre. Además, al cerrarla, el sistema le pedirá si desea ocultar nuevamente la carpeta y solo bastará con escribir “S” o “N”, esta última opción como un ‘No’ que no ocultará nada.

