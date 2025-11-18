X, antes Twitter, sufre caída mundial: Colombia, EEUU y Europa tienen servicio afectado

La red social X (antes Twitter) presentó una caída repentina en la madrugada de este martes 18 de noviembre, según reportes recopilados por la plataforma Downdetector en Colombia, Europa y Estados Unidos.

En Colombia, los informes de fallas comenzaron a dispararse hacia las 6:35 a. m., momento en el que el sitio registró 134 reportes simultáneos, luego de varias horas con actividad prácticamente nula.

De acuerdo con los datos de Downdetector Colombia, los problemas más reportados por los usuarios son:



80 %: dificultades para cargar la plataforma.

11 %: fallas en la aplicación.

9 %: errores de conexión con el servidor.

El aumento de reportes sugiere que la interrupción ocurre a gran escala y no se limita al territorio colombiano, pues corresponsales de Blu Radio en distintas partes del mundo han reportado imposibilidad para actualizar el feed, enviar publicaciones o iniciar sesión.

Por ahora, X no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa de la caída ni el tiempo estimado de restablecimiento del servicio.



En desarrollo...