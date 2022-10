Zuckerberg pide perdón y dice estar “encantado” de testificar en Congreso de EE.UU.

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, pidió perdón y dijo estar feliz de declarar en el Congreso de Estados Unidos por la filtración de datos de unos 50 millones de usuarios de la red social a una consultora británica vinculada a la campaña electoral de 2016 de Donald Trump.

"La verdad es que estoy encantando (de testificar) si esto es lo correcto", dijo Zuckerberg en una entrevista con la cadena CNN.

El máximo responsable de la red social precisó que la compañía está tratando de enviar al Congreso a la persona que tiene más conocimiento del asunto y "si esa persona soy yo, estaré encantado de hacerlo".

La Cámara de Representantes de EEUU,que comparezca para que aclare pro el escándalo sobre la utilización de datos personales de usuarios de Facebook por la consultora británica, ligada a la campaña del hoy

presidente de Estados Unidos.

Cambridge Analytica, que fue contratada por la campaña electoral de Trump en 2016 por más de 6 millones de dólares, presuntamente utilizó esa información para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas.

En la entrevista, el responsable de Facebook aseguró que el caso supone "una gran violación de la confianza y realmente lamento que haya sucedido". "Tenemos la responsabilidad de proteger los datos de las personas", subrayó

En un comunicado previo, Zuckerberg anunció el miércoles que la firma investigará a "todas las aplicaciones que accedieron a grandes cantidades de información" antes de 2014, cuando se les impuso limitaciones, y que ampliará sus restricciones a desarrolladores para evitar "abusos".

El escándalo, destapado el pasado sábado por los diarios The New York Times y The Observer, ha castigado a Facebook en bolsa y en lo que va de semana ha perdido casi 50.000 millones de dólares y algunos de sus accionistas se ha querellado colectivamente contra la firma por cometer "actos ilegales" que les provocaron pérdidas bursátiles.

La red social se enfrenta además a la fuerza de un movimiento con miles de seguidores que están borrando su perfil y la aplicación de Facebook de sus dispositivos.