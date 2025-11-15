Accesibilidad vs. esencia natural: Travesía Blu del 15 de noviembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 15 de noviembre de 2025:
- En 'Recomendado', se mencionó Ixtapa Zihuatanejo, pacífico mexicano; dos caras del turismo en un solo destino .
- En 'Cinema travel', se comentó sobre los festivales de cine en Villa de Leyva y la primicia documental de antes de la nieve.
- En 'Ecosistemas Blu', se enfatizó sobre los páramos, mecionando el documental de antes de la nieve y la inspiración del mismo.
- En 'El mundo a la carta', se dieron detalles sobre el restaurante Elvia Barichara, ubicado en Santander, con platos especiales de su región.
- En 'Paisaje sonoro', se nombró el municipio Sanjuan del Cesar en la Guajira.
Escuche el programa completo aquí: