Accesibilidad vs. esencia natural: Travesía Blu del 15 de noviembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 15 de noviembre de 2025:



En 'Recomendado', se mencionó Ixtapa Zihuatanejo, pacífico mexicano; dos caras del turismo en un solo destino .

En 'Cinema travel', se comentó sobre los festivales de cine en Villa de Leyva y la primicia documental de antes de la nieve.

En 'Ecosistemas Blu', se enfatizó sobre los páramos, mecionando el documental de antes de la nieve y la inspiración del mismo.

En 'El mundo a la carta', se dieron detalles sobre el restaurante Elvia Barichara, ubicado en Santander, con platos especiales de su región.

En 'Paisaje sonoro', se nombró el municipio Sanjuan del Cesar en la Guajira.

Escuche el programa completo aquí: