Vía al Llano
Caos en La Mesa
Bruce Mac Master - Petro

Control económico sobre la planificación de viajes: Travesía Blu del 20 de septiembre de 2025

Escuche las mejores recomendaciones para visitar sitios turísticos de este sábado, 20 de septiembre 2025.

Travesía BLU Foto BLU Radio
Travesía BLU //
Foto: BLU Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 20 de septiembre de 2025:

  • En 'El mundo a la carta', se conversó sobre el Raudal Angosturas I, en el departamento del Meta, y sus platos típicos como el pescado amarillo, el arroz pajarito y patacones.
  • En 'El recomendado', se dieron detalles sobre Trinidad, un lugar ubicado en Cuba, que representa la trova cubana, su historia y su importancia cultural.
  • Se debatió sobre, ¿Debe tener más control sobre la planificación del viaje quien aporta más dinero, o todos los viajeros merecen igual voz sin importar su contribución económica?.

Escuche el programa completo aquí:

