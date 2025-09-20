Control económico sobre la planificación de viajes: Travesía Blu del 20 de septiembre de 2025

Actualizado: 20 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 20 de septiembre de 2025:
- En 'El mundo a la carta', se conversó sobre el Raudal Angosturas I, en el departamento del Meta, y sus platos típicos como el pescado amarillo, el arroz pajarito y patacones.
- En 'El recomendado', se dieron detalles sobre Trinidad, un lugar ubicado en Cuba, que representa la trova cubana, su historia y su importancia cultural.
- Se debatió sobre, ¿Debe tener más control sobre la planificación del viaje quien aporta más dinero, o todos los viajeros merecen igual voz sin importar su contribución económica?.
