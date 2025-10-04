Controversia por fotos en lugares turísticos peligrosos: Travesía Blu del 04 de octubre de 2025

Actualizado: 4 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 04 de octubre de 2025:
- En 'Paisaje sonoro', se comentó sobre la llegada de los mese de invierno más fuertes en Islandia y cómo cuidan las ovejas y animales de allí.
- En 'Ecosistemas Blu', se habló sobre la Fundación Palmarito en Casanare, que tiene programas de conservación de especies en peligro de extinción en el Llano.
- En 'Recomendado', se mencionó sobre la Funbotánica y la segunda expedición.
- Se debatió sobre, ¿los destinos turísticos deberían prohibir las fotos en lugares peligrosos o es responsabilidad de cada viajero?.
Escuche el programa completo aquí: