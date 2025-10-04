Controversia por fotos en lugares turísticos peligrosos: Travesía Blu del 04 de octubre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 04 de octubre de 2025:



En 'Paisaje sonoro', se comentó sobre la llegada de los mese de invierno más fuertes en Islandia y cómo cuidan las ovejas y animales de allí.

En 'Ecosistemas Blu', se habló sobre la Fundación Palmarito en Casanare, que tiene programas de conservación de especies en peligro de extinción en el Llano.

En 'Recomendado', se mencionó sobre la Funbotánica y la segunda expedición.

Se debatió sobre, ¿los destinos turísticos deberían prohibir las fotos en lugares peligrosos o es responsabilidad de cada viajero?.

