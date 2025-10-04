En vivo
Controversia por fotos en lugares turísticos peligrosos: Travesía Blu del 04 de octubre de 2025

Escuche las mejores recomendaciones para visitar sitios turísticos de este sábado, 04 de octubre 2025.

Travesía BLU Foto BLU Radio
Travesía BLU //
Foto: BLU Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 04 de octubre de 2025:

  • En 'Paisaje sonoro', se comentó sobre la llegada de los mese de invierno más fuertes en Islandia y cómo cuidan las ovejas y animales de allí.
  • En 'Ecosistemas Blu', se habló sobre la Fundación Palmarito en Casanare, que tiene programas de conservación de especies en peligro de extinción en el Llano.
  • En 'Recomendado', se mencionó sobre la Funbotánica y la segunda expedición.
  • Se debatió sobre, ¿los destinos turísticos deberían prohibir las fotos en lugares peligrosos o es responsabilidad de cada viajero?.

Escuche el programa completo aquí:

