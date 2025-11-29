¿Eres de mochila y libertad o maleta grande llena? Travesía Blu del 29 de noviembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 29 de noviembre de 2025:



En 'Recomendado', se mencionó Suiza, lo que nadie nos cuenta sobre viajar a este país y cómo ahorrar en el viaje.

En 'Cinema travel', se comentó acerca de la película 'El Cuadro Robado', historia basada en hechos reales desarrollada en Mulhouse, ciudad en Francia, entre las fronteras de Suiza y Alemania.

En 'El mundo a la carta', se dieron detalles sobre la taquería mexicana El Tizoncito, ubicado en Bogotá, creadores de la carne al Pastor.

En Ecosistemas Blu, se enfatizó sobre Mako Trapitos, un emprendimiento de reutilización de materiales para la fábrica de prendedores, carteras y accesorios.

En 'Paisaje sonoro', se nombró el espectáculo 'Habana de fiesta' integrado por más de cien artístas con diferentes tipos de traje en La Habana, Cuba.

Escuche el programa completo aquí: