¿Eres de mochila y libertad o maleta grande llena? Travesía Blu del 29 de noviembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 29 de noviembre de 2025:
- En 'Recomendado', se mencionó Suiza, lo que nadie nos cuenta sobre viajar a este país y cómo ahorrar en el viaje.
- En 'Cinema travel', se comentó acerca de la película 'El Cuadro Robado', historia basada en hechos reales desarrollada en Mulhouse, ciudad en Francia, entre las fronteras de Suiza y Alemania.
- En 'El mundo a la carta', se dieron detalles sobre la taquería mexicana El Tizoncito, ubicado en Bogotá, creadores de la carne al Pastor.
- En Ecosistemas Blu, se enfatizó sobre Mako Trapitos, un emprendimiento de reutilización de materiales para la fábrica de prendedores, carteras y accesorios.
- En 'Paisaje sonoro', se nombró el espectáculo 'Habana de fiesta' integrado por más de cien artístas con diferentes tipos de traje en La Habana, Cuba.
