¿Existe etiqueta en los viajes o podemos relajarnos? Travesía Blu del 27 de diciembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 27 de diciembre de 2025:



Se debatió sobre: si existe realmente la etiqueta en los viajes o si podemos relajarnos un poco y los protocolos de viaje.

En 'Cinema travel', se comentó sobre El Paseo 8: la luna de hiel, la tradicional comedia familiar de Dago García que se estrena cada fin de año, una historia ligera y divertida pensada para disfrutar en familia en temporada decembrina.

Rawdy Reales, influencer, internista, endocrinólogo, mencionó la importancia de viajar preparados, de contar con un botiquín básico para prevenir molestias habituales en los desplazamientos y de cómo la prevención resulta clave para evitar complicaciones durante los viajes.

