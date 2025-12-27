¿Existe etiqueta en los viajes o podemos relajarnos? Travesía Blu del 27 de diciembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 27 de diciembre de 2025:
- Se debatió sobre: si existe realmente la etiqueta en los viajes o si podemos relajarnos un poco y los protocolos de viaje.
- En 'Cinema travel', se comentó sobre El Paseo 8: la luna de hiel, la tradicional comedia familiar de Dago García que se estrena cada fin de año, una historia ligera y divertida pensada para disfrutar en familia en temporada decembrina.
- Rawdy Reales, influencer, internista, endocrinólogo, mencionó la importancia de viajar preparados, de contar con un botiquín básico para prevenir molestias habituales en los desplazamientos y de cómo la prevención resulta clave para evitar complicaciones durante los viajes.
