¿La propina es un gesto voluntario? Travesía Blu del 22 de noviembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 22 de noviembre de 2025:



En 'Recomendado', se mencionó a Bogotá, su cultura, historia e infraestructura.

se mencionó a Bogotá, su cultura, historia e infraestructura. En 'Cinema travel', se comentó sobre los ilusionistas y Amberes, Bélgica.

se comentó sobre los ilusionistas y Amberes, Bélgica. En 'El mundo a la carta', se dieron detalles sobre el restaurante Forestia, ubicado en Casa Selvaggio, donde su especialidad son los platos regionales.

se dieron detalles sobre el restaurante Forestia, ubicado en Casa Selvaggio, donde su especialidad son los platos regionales. En 'Paisaje sonoro', se nombraron los monos aulladores en la Selva Maya.

Escuche el programa completo aquí: