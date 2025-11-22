¿La propina es un gesto voluntario? Travesía Blu del 22 de noviembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 22 de noviembre de 2025:
- En 'Recomendado', se mencionó a Bogotá, su cultura, historia e infraestructura.
- En 'Cinema travel', se comentó sobre los ilusionistas y Amberes, Bélgica.
- En 'El mundo a la carta', se dieron detalles sobre el restaurante Forestia, ubicado en Casa Selvaggio, donde su especialidad son los platos regionales.
- En 'Paisaje sonoro', se nombraron los monos aulladores en la Selva Maya.
Escuche el programa completo aquí: