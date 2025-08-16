Los destinos turísticos y sus apodos: Travesía Blu del 16 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 16, 2025 04:33 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 16 de agosto de 2025:
- Se debatió sobre si es válido que destinos turísticos se promocionen con apodos, por ejemplo, la nueva París o la pequeña Venecia.
- En el 'recomendado', se habló con el viajero Raul Solarte Nieto sobre la información correcta para poder viajar a Europa por primera vez y que no se vuelva una experiencia complicada o abrumadora.
- En Cinemal Travel, se habló sobre la película Adiós al amigo, que trata de, al final de la guerra en 1902, en Colombia, el soldado Duarte Amado que busca a su hermano en medio de las montañas del cañón del Chicamocha. En el camino conoce a un fotógrafo que quiere vengar la muerte de su padre.
- En 'Ecosistema Blu', se habló sobre el Mar de Cortés en México, considerado "el acuario del mundo" por la naturaleza que se reúne en este lugar y por el agua tan cristalina que se puede ver.
Escuche el programa completo aquí: