Los destinos turísticos y sus apodos: Travesía Blu del 16 de agosto de 2025

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 16 de agosto de 2025:

Se debatió sobre si es válido que destinos turísticos se promocionen con apodos, por ejemplo, la nueva París o la pequeña Venecia.

En el 'recomendado', se habló con el viajero Raul Solarte Nieto sobre la información correcta para poder viajar a Europa por primera vez y que no se vuelva una experiencia complicada o abrumadora.

En Cinemal Travel, se habló sobre la película Adiós al amigo, que trata de, al final de la guerra en 1902, en Colombia, el soldado Duarte Amado que busca a su hermano en medio de las montañas del cañón del Chicamocha. En el camino conoce a un fotógrafo que quiere vengar la muerte de su padre.

En 'Ecosistema Blu', se habló sobre el Mar de Cortés en México, considerado "el acuario del mundo" por la naturaleza que se reúne en este lugar y por el agua tan cristalina que se puede ver.



