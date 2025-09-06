Publicidad

¿Los viajeros están listos para entender otras culturas? Travesía Blu del 6 de septiembre de 2025

Escuche las mejores recomendaciones para visitar sitios turísticos de este sábado, 6 de septiembre 2025.

Travesía BLU Foto BLU Radio
Travesía BLU //
Foto: BLU Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 04:14 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 6 de septiembre de 2025:

  • Se debatió sobre: ¿Los viajeros que buscan vivir “experiencias auténticas” realmente están listos para entender que otras culturas son complejas y diferentes a las propias?
  • En el 'recomendado', se habló con Rawdy Reales, influencer, internista y endocrinólogo, sobre el botiquín viajero y las prevenciones con su salud a la hora de viajar.
  • En Cinema Travel, se habló sobre la película Sendero Azul que trata de una mujer llamada Tereza, de 77 años, que ha vivido toda su vida en un pequeño pueblo industrializado de la Amazonia, hasta que un día recibe una orden oficial del Gobierno para trasladarse a una colonia de viviendas para ancianos.

Escuche el programa completo aquí:

