Los viajes largos y destinos lejanos: Travesía Blu del 27 de septiembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 27 de septiembre de 2025:



En 'El recomendado', Sixto Paz Wells, autor, ufólogo y conferencista peruano, habló sobre el fenómeno ovni.

Sixto Paz Wells, autor, ufólogo y conferencista peruano, habló sobre el fenómeno ovni. Se debatió sobre , ¿Los vuelos de más de 5 horas empiezan a ser una incomodidad para decidir viajar a destinos lejanos?.

, ¿Los vuelos de más de 5 horas empiezan a ser una incomodidad para decidir viajar a destinos lejanos?. En 'CinemaTravel', se dieron detalles sobre Animales Peligrosos, que trata sobre una surfista secuestrada por asesino en serie.

Escuche el programa completo aquí: