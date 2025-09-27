Los viajes largos y destinos lejanos: Travesía Blu del 27 de septiembre de 2025

Actualizado: 27 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 27 de septiembre de 2025:
- En 'El recomendado', Sixto Paz Wells, autor, ufólogo y conferencista peruano, habló sobre el fenómeno ovni.
- Se debatió sobre, ¿Los vuelos de más de 5 horas empiezan a ser una incomodidad para decidir viajar a destinos lejanos?.
- En 'CinemaTravel', se dieron detalles sobre Animales Peligrosos, que trata sobre una surfista secuestrada por asesino en serie.
Escuche el programa completo aquí: