Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Los viajes largos y destinos lejanos: Travesía Blu del 27 de septiembre de 2025

Escuche las mejores recomendaciones para visitar sitios turísticos de este sábado, 27 de septiembre 2025.

Travesía BLU
Travesía BLU //
Foto: BLU Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 27 de septiembre de 2025:

  • En 'El recomendado', Sixto Paz Wells, autor, ufólogo y conferencista peruano, habló sobre el fenómeno ovni.
  • Se debatió sobre, ¿Los vuelos de más de 5 horas empiezan a ser una incomodidad para decidir viajar a destinos lejanos?.
  • En 'CinemaTravel', se dieron detalles sobre Animales Peligrosos, que trata sobre una surfista secuestrada por asesino en serie.

Escuche el programa completo aquí:

