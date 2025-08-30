¿Un crucero ofrece experiencias auténticas? Travesía Blu del 30 de agosto de 2025

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 30 de agosto de 2025:



Se debatió sobre si un crucero ofrece experiencias auténticas o solo panorámicas rápidas.

En el 'recomendado', se habló con Leisa Puentes, psicóloga de parejas y sexóloga clínica, sobre los placeres que hay a la hora de viajar.

también del estadio Azteca que se está preparando para recibir el Mundial 2026.

En Ecosistema Blu, se habló sobre la apicultura urbana, una empresa que se llama Melífera Colombia, encargada de hacer miel y jabones naturales a base de miel; también rescatan y reubican a las abejas. Está ubicada en Bogotá.

Escuche el programa completo aquí: