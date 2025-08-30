¿Un crucero ofrece experiencias auténticas? Travesía Blu del 30 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 30, 2025 04:35 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 30 de agosto de 2025:
- Se debatió sobre si un crucero ofrece experiencias auténticas o solo panorámicas rápidas.
- En el 'recomendado', se habló con Leisa Puentes, psicóloga de parejas y sexóloga clínica, sobre los placeres que hay a la hora de viajar.
- En Cinema Travel, se habló de la película 'Hola, Frida'. Esta es la historia de una niña diferente. Su mundo es Coyoacán, en México. Brillante, vibrante, todo le interesa. Y cuando surgen dificultades, los afronta con una imaginación desbordante, también del estadio Azteca que se está preparando para recibir el Mundial 2026.
- En Ecosistema Blu, se habló sobre la apicultura urbana, una empresa que se llama Melífera Colombia, encargada de hacer miel y jabones naturales a base de miel; también rescatan y reubican a las abejas. Está ubicada en Bogotá.
