A pocos minutos de Bogotá: abren museo de licores con más de 120 años de historia

Para quienes disfrutan recorrer museos y descubrir historias poco conocidas, siempre hay espacio para una nueva parada cultural cerca de Bogotá. Más allá de las galerías tradicionales, cada vez surgen espacios que conectan la memoria, la industria y la identidad de una región, ofreciendo experiencias distintas a pocos kilómetros de la capital del país.

En ese sentido, la Empresa de Licores de Cundinamarca anunció la apertura de un nuevo museo que reúne más de 120 años de historia, tradición e impacto en el desarrollo del departamento.



¿Cuál es el museo y dónde queda?

Se trata del museo institucional de la Empresa de Licores de Cundinamarca, ubicado en el municipio de Cota, específicamente en la planta de la entidad sobre la vía Siberia–Cota, a pocos minutos de Bogotá.

Este nuevo espacio cultural propone un recorrido por la evolución de la empresa desde su fundación en 1905, a través de una colección que incluye botellas emblemáticas, archivos históricos, reconocimientos y una línea de tiempo que permite entender su transformación a lo largo de más de un siglo.



Un recorrido por la historia y la identidad regional

Según la compañía, el museo no solo expone objetos, sino que también contextualiza el papel de la industria licorera en distintos momentos del desarrollo económico y social de Cundinamarca. “La apuesta es conectar la memoria industrial con la identidad cultural del departamento”.

De acuerdo con el gerente de la compañía, Nicolás Forero Obregón, este espacio busca acercar la empresa a la ciudadanía y resaltar su valor como patrimonio público. “Este museo es una manera de abrir la empresa a los cundinamarqueses y de reconocer que aquí hay una memoria construida con trabajo, esfuerzo y sentido público”, señaló.



Además, el lugar no solo recibirá a visitantes, sino también se proyecta como un escenario pedagógico para estudiantes, investigadores y visitantes interesados en la historia y el patrimonio industrial, lo que amplía la oferta cultural de la región.

Los interesados en visitar el nuevo museo deben verificar los horarios y condiciones de ingreso a través de los canales oficiales de la entidad.