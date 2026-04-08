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Blu Radio  / Turismo  / A pocos minutos de Bogotá: abren museo de licores con más de 120 años de historia

A pocos minutos de Bogotá: abren museo de licores con más de 120 años de historia

La Empresa de Licores de Cundinamarca anunció la apertura de un nuevo museo que reúne piezas, archivos y relatos que explican su evolución desde 1905.

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