Enorme incendio afectó la movilidad en vía la Bogotá–Tunja: ocurrió en predios de empresa de licores

Un terrible incendio consumió una hectárea este domingo 22 de marzo en Cundinamarca; el grave hecho también afectó la movilidad de la vía Bogotá–Tunja. Los conductores que transitaban por el importante corredor tuvieron que tener paciencia mientras se atendía la emergencia, pues un tramo de la vía fue cerrado temporalmente.

La conflagración forestal tuvo lugar en la vereda Los Hilos, en el municipio de Chocontá. Según el cuerpo de Bomberos que atendió la emergencia, el fuego ha sido controlado en un 90 % gracias a la rápida acción de los organismos del departamento.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chocontá, el incendio afectó aproximadamente una hectárea en predios pertenecientes a la Gobernación de Cundinamarca, donde operan instalaciones de la Empresa de Licores de Cundinamarca destinadas al añejamiento de licores.

Aunque inicialmente existía el riesgo de que el incendio se extendiera a estructuras cercanas, la emergencia ha sido contenida en su mayoría. Actualmente, los equipos de bomberos adelantan labores de refrigeración en las cabas donde se almacenaban barriles, las cuales se encuentran vacías, con el fin de evitar una reactivación del fuego.



incendio en Chocontá. Foto: @JorgeEmilioRey en X.

La atención de la emergencia ha contado con el apoyo de unidades de municipios cercanos como Suesca, Sesquilé, Gachancipá, Villapinzón y Tocancipá, además del respaldo logístico de las autoridades departamentales y locales.

En cuanto a la movilidad, en la vía Bogotá–Tunja se registraron afectaciones por el humo generado, parte de la carretera fue cerrada temporalmente, pero actualmente se encuentra habilitada y sin represamientos, según informaron las autoridades.

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El gobernador Jorge Emilio Rey destacó que desde el inicio de la conflagración se priorizó el control del fuego y la protección de las zonas aledañas, y aseguró que continuará el monitoreo permanente hasta lograr la extinción total del incendio. Las autoridades mantienen la situación bajo vigilancia.