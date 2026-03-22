En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueo de mineros
Guerra en Irán
Investigación a Petro en EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Enorme incendio afectó la movilidad en vía la Bogotá–Tunja: ocurrió en predios de empresa de licores

Enorme incendio afectó la movilidad en vía la Bogotá–Tunja: ocurrió en predios de empresa de licores

El fuego afectó aproximadamente una hectárea en predios pertenecientes a la Gobernación, donde operan instalaciones de la Empresa de Licores de Cundinamarca destinadas al añejamiento de licores.

Publicidad

Publicidad

Publicidad