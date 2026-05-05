Alza en precios y salida de Spirit: los desafíos que enfrenta la conectividad aérea en el país

En diálogo con Mañanas Blu, Paula Bernal, country manager de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para Colombia, analizó el complejo panorama que enfrenta el sector aeronáutico en el país. La combinación de la volatilidad internacional en el precio del petróleo y una estructura de impuestos que Bernal califica como "regresiva" está poniendo bajo una presión inédita el costo de los viajes para los colombianos.



El peso del combustible y la solicitud al Gobierno

El combustible de aviación representa hoy uno de los rubros más críticos para la operación aérea. Según Bernal, “cerca del 30% valor o de del total de los costos de una aerolínea hoy en día están representados por el valor del combustible de aviación”.

Ante el alza internacional generada por conflictos en el Medio Oriente, la IATA ha elevado una petición formal al Ministerio de Hacienda para aliviar esta carga.

“Lo que corresponde es hacer esa revisión de los IVA tanto del combustible de aviación como de los tiquetes aéreos en Colombia”, afirmó Bernal, recordando que actualmente este impuesto es del 19%.

Para el gremio, el transporte aéreo es discriminado frente a otros sectores: “El único transporte público que paga IVA de 19% es el transporte aéreo. Y la verdad esto no corresponde con la realidad de los usuarios hoy en día”.



Torre de control aeropuerto Foto: AFP

Un impuesto que frena el crecimiento

La directiva explicó que el IVA no es solo un costo operativo, sino una barrera de acceso para la población. Bernal enfatizó que “el 75% de los usuarios del transporte aéreo en Colombia pertenecen a los estratos 2 y 3. Entonces, termina siendo un impuesto regresivo”.

Para ilustrar el impacto de haber regresado al IVA del 19% tras los beneficios temporales de la pandemia, Bernal presentó una cifra contundente: “En el año 2024 como país hubiéramos podido tener 7 millones de pasajeros más en Colombia si no se hubiera hecho ese incremento del IVA nuevamente”.

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Comparativamente, Colombia mantiene una carga tributaria superior a la de otros países de la región, donde el IVA suele ser diferenciado o inexistente para este servicio.



Reajuste del mercado tras la salida de Spirit

Sobre la salida de la aerolínea Spirit del mercado colombiano, Bernal envió un mensaje de tranquilidad respecto a la conectividad. Aseguró que la industria ha respondido rápidamente y que “la conectividad no se va a ver afectada al final. Lo que la industria hace es que se compensan con nuevas rutas, con nuevas aerolíneas para que los viajeros puedan seguir dirigiéndose a los destinos que prefieren”.

Finalmente, Bernal subrayó la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructura, mencionando los retos en aeropuertos como El Dorado, el José María Córdova, y las terminales de Cali y Barranquilla. “Colombia sí es un país que ha venido experimentando un incremento muy importante de pasajeros y de carga. Y sí, tenemos que tomar todas las medidas de manera permanente para que la capacidad de los aeropuertos crezca a la misma medida”, concluyó.

Escuche aquí la entrevista: