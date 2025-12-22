Colombianos podrán viajar sin visa a este país de Europa: puede quedarse hasta por tres meses

La Cancillería de Colombia confirmó que un nuevo país de Europa dejará de exigir visa a los turistas colombianos. Se trata de la República de Belarús, también conocida como Bielorrusia, que entró oficialmente en el acuerdo de exención mutua de visados para estadías de corta duración entre ambos países. Esta medida permitirá que los ciudadanos colombianos ingresen al territorio bielorruso sin la obligación de tramitar visa cuando el viaje tenga fines turísticos.

El convenio comenzó a regir antes de finalizar el año 2025 y establece una modalidad de libre tránsito e ingreso al país europeo, fortaleciendo así la movilidad internacional de los colombianos en Europa, según lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con este acuerdo, Colombia continúa ampliando el abanico de destinos a los que sus ciudadanos pueden viajar con menos trámites migratorios.



Cancillería confirma exención de visa para colombianos en Bielorrusia

De acuerdo con lo confirmado por la Cancillería, el convenio entró en vigor el 19 de diciembre de 2025, luego de que el documento fuera firmado el pasado 9 de abril y se completaran los procedimientos internos de formalización entre Colombia y la República de Belarús.

La exención mutua de visados permite estadías de corta duración y aplica para ciudadanos colombianos que cuenten con pasaporte ordinario o de emergencia. Bajo este esquema, los viajeros podrán entrar, salir, permanecer y transitar por el territorio bielorruso por un período no superior a 90 días calendario.

No obstante, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se aclaró que esta medida está destinada exclusivamente a visitas de corta duración con fines turísticos. Por lo tanto, no podrá utilizarse para actividades laborales, académicas ni de residencia permanente.



Este paso también busca dinamizar las relaciones bilaterales entre Colombia y Bielorrusia, facilitando un mayor contacto entre ciudadanos de ambos países y contribuyendo al impulso del turismo y el comercio. Para el Gobierno colombiano, este tipo de acuerdos representan una herramienta clave para fortalecer la presencia del país en Europa y abrir nuevas oportunidades de intercambio cultural y económico.

Pasaporte Colombia Foto: https://sededigital.narino.gov.co/pasaportes-narino/

Qué hacer en Bielorrusia y a qué otros países europeos se puede viajar sin visa

Para quienes estén considerando viajar a Bielorrusia, el país ofrece una combinación de historia, cultura y naturaleza. Entre los principales atractivos se destacan:



Minsk, la capital, donde sobresalen el Museo de la Gran Guerra Patriótica y la parroquia de Santa María Magdalena.

la capital, donde sobresalen el Museo de la Gran Guerra Patriótica y la parroquia de Santa María Magdalena. Brest, reconocida por su fortaleza histórica y el Museo de Trenes.

reconocida por su fortaleza histórica y el Museo de Trenes. El Palacio de Mir, declarado Patrimonio de la Humanidad, ideal para quienes disfrutan de la arquitectura histórica.

declarado Patrimonio de la Humanidad, ideal para quienes disfrutan de la arquitectura histórica. Polotsk, una de las ciudades más antiguas del país, con la catedral de Santa Sofía como punto emblemático.

En materia de turismo natural, el Parque Nacional Belovezhskaya Pushcha es una parada obligatoria. Allí se encuentra el bosque más antiguo de Europa y es posible observar al bisonte europeo en su hábitat natural. En cuanto al clima, la mejor época para viajar es durante el verano, entre junio y agosto, cuando las temperaturas rondan los 22 grados centígrados. En contraste, el invierno puede ser bastante riguroso, con temperaturas que pueden descender hasta los -15 grados entre noviembre y marzo.

Publicidad

Con la incorporación de Bielorrusia, Colombia amplía su lista de países europeos que permiten el ingreso sin visa para estadías de corta duración. Actualmente, los colombianos pueden viajar sin este requisito a:



Alemania

Austria

Bélgica

Bulgaria

Croacia

Chipre

República Checa

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Italia

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Malta

Países Bajos

Polonia

Portugal

Rumania

Suecia

Dinamarca

Suiza

Liechtenstein

Noruega

Islandia

Este nuevo acuerdo refuerza la tendencia de facilitar la movilidad internacional de los colombianos y abre la puerta a un destino europeo poco tradicional, pero cada vez más atractivo para el turismo.