¿Cuándo canta J Balvin en Puerto Gaitán? Prográmese para el Festival de Verano

Puerto Gaitán, Meta, se alista para uno de los eventos más masivos de su historia reciente. El Manacacías Festival de Verano 2026 no solo marca el inicio de la temporada turística en los Llanos Orientales, sino que este año tiene como plato fuerte el regreso de J Balvin. El artista paisa será el encargado de cerrar por lo alto la programación musical en la tarima principal.

De acuerdo con el cronograma oficial de la Alcaldía de Puerto Gaitán, el concierto de J Balvin será el domingo 11 de enero. Se espera que el "Niño de Medellín" suba al escenario durante la noche de remate, compartiendo fecha con otros exponentes del género urbano como Ñejo.



Programación por días en la tarima principal

Para quienes planean viajar este fin de semana, la agenda de conciertos está distribuida de la siguiente manera:



Viernes 9 de enero: la apertura estará a cargo de la salsa de Guayacán Orquesta, el vallenato de Nelson Velásquez y la música popular de Jhonny Rivera.

y la música popular de Jhonny Rivera. Sábado 10 de enero: el turno es para el regional mexicano con Luis R. Conriquez, además de las presentaciones de Rafa Pérez y Andy Rivera.

y Andy Rivera. Domingo 11 de enero: gran cierre con J Balvin, Ñejo y el dúo Golpe a Golpe.

La administración municipal, liderada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, confirmó que la ocupación hotelera ya alcanzó el 100 %. Ante la llegada masiva de visitantes, las autoridades han dispuesto de dos escenarios estratégicos: la Tarima Río, con actividades diurnas y deportes de playa, y la Tarima Noche, donde se concentrarán los espectáculos centrales.

Miller Cadena, secretario de Turismo, enfatizó que este festival es la plataforma clave para posicionar al municipio como un destino de eventos internacionales. "El crecimiento del festival responde a una estrategia de competitividad que fortalece el comercio y genera empleo directo para los habitantes del paraíso natural", señaló el funcionario.



Puerto Gaitán, Meta Foto: Secretaría de Turismo

Además de la música, el festival ofrecerá este fin de semana competencias de MTB, vóley playa y fútbol playa, consolidando una oferta integral para los turistas que cruzarán el puente sobre el río Manacacías.