El barrio de Medellín donde el tango nunca murió: historia, música y tradición

En el oriente de Medellín, entre laderas empinadas y calles que respiran historia, se localiza Manrique, el barrio donde el tango nunca ha dejado de sonar. Aquí, los ecos del bandoneón todavía acompañan la vida diaria de sus habitantes, en un ambiente que combina bohemia, memoria y resistencia cultural.



Historia y memoria tanguera en Medellín

El vínculo entre Manrique y el tango nació en 1935, tras la muerte de Carlos Gardel en el aeropuerto Olaya Herrera. Desde entonces, el barrio adoptó su legado como parte de su identidad, convirtiéndose en guardián de una memoria musical que define a Medellín. Cada año, su gente honra al zorzal criollo con actividades, conciertos y festivales que mantienen viva su presencia.

En sus calles aún se respira ese aire melancólico y porteño que Gardel dejó impregnado. Manrique es, para muchos melómanos, un punto de encuentro entre historia, arte y barrio popular. En él confluyen historias de obreros, músicos y soñadores que hallaron en el tango una forma de resistencia cultural.

Casa Gardeliana: templo y museo del tango

En pleno corazón del barrio se encuentra la Casa Gardeliana, un museo que rinde tributo a Gardel y a la tradición tanguera de Medellín. El lugar alberga fotografías, discos y objetos históricos, y organiza presentaciones musicales y talleres durante todo el año.



Cada junio, el museo se convierte en el epicentro del Festival Internacional de Tango, que llena a Manrique de milongas, exhibiciones y visitantes de todo el mundo. Es una parada obligada para quienes desean conocer el lado más nostálgico y auténtico de la ciudad.



Qué ver y cómo llegar a Manrique

Uno de los principales planes a la hora de visitar Manrique es, sin duda, recorrer la Avenida Carlos Gardel, entrar a sus bares antiguos y disfrutar una copa mientras suena un bandoneón para revivir una época dorada que marcó a la capital antioqueña. Además, algo que hace de Manrique más atractivo es que es fácilmente accesible en transporte público y forma parte de varios circuitos turísticos y culturales de la ciudad..