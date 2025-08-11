El condominio más exclusivo de Colombia está a 2 horas de Bogotá en un pueblo que jubilados aman

Si busca el pináculo del lujo y la exclusividad en Colombia, dirija su mirada hacia la Mesa de Yeguas Country Club en Anapoima, el pueblo considerado con el mejor clima del país. Ubicado a solo dos horas de Bogotá, este condominio es ampliamente reconocido como el más exclusivo del país. No es solo un lugar de descanso, sino un verdadero paraíso de recreación y naturaleza.

Anapoima está alejado de la contaminación, con un clima y temperatura promedio de 24 - 28º, se encuentra a una altura de 710 Metros Sobre el Nivel del Mar, y es uno de los pueblos donde más jubilados llegan para pasar sus últimos años.

El proyecto Mesa de Yeguas se asienta sobre un vasto terreno de más de 1.300 fanegadas, localizado a 8.5 kilómetros de la población de Anapoima, un municipio célebre por tener uno de los mejores climas de Colombia, con reconocimiento internacional.

Inaugurado hace 20 años, este enclave ofrece una experiencia residencial incomparable. Prueba de su exclusividad es el valor de sus propiedades, con una casa lote listada en $5.000.000.000 y otros precios que superan los miles de millones de pesos.

Las comodidades y actividades disponibles son extensas y de primer nivel. Los residentes y visitantes tienen acceso a instalaciones deportivas de élite que incluyen campos de golf, canchas de tenis, y áreas para practicar deportes acuáticos como esquí náutico, kayak y paddle board.

Además, el condominio cuenta con senderos para caminatas ecológicas y ciclismo de montaña, así como zonas de juegos para niños y piscinas, algunas con vistas panorámicas y áreas poco profundas.

La Sede Social de Mesa de Yeguas es un centro de vida comunitaria, equipada con un Hostal de 27 habitaciones, piscina, comedor, bar, terraza, cafetería y parque infantil. Las opciones deportivas se amplían con la posibilidad de practicar ciclismo, atletismo, senderismo, *down hill*, fútbol, natación, yoga y baile. Para la mayor comodidad de sus huéspedes, también se ofrecen servicios de limpieza y apoyo doméstico.

Así se ve un penhouse en Mesa De Yeguas, Anapoima:

Más allá del lujo, Mesa de Yeguas es un santuario natural único. Su bosque seco tropical representa el 1,5% de la cobertura nacional total restante de este ecosistema vital. Este hábitat es crucial para una variedad específica de flora y fauna, proporcionando sitios de anidación, refugio y alimento para aves, mariposas, pequeños mamíferos y otras especies.

Los lagos y el humedal de la quebrada Campos complementan este ecosistema, ofreciendo un hábitat esencial donde las orillas sombreadas con vegetación nativa favorecen la procreación de anfibios, peces y aves acuáticas, tanto residentes como migratorias.



Dónde queda el condominio Mesa de Yeguas

El Condominio Mesa de Yeguas queda en Anapoima, está ubicado a unos 90 km de Bogotá (aproximadamente 1 hora y media por carretera).