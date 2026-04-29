El destino cerca de Colombia que alberga el 40 % de especies marinas del planeta

Entre México y Estados Unidos, existe un "paraíso" que se ha convertido en un destino predilecto para cientos de turistas en el mundo. No solo por sus playas, sino por su alta presencia de biodiversidad lo que incentiva la exploración de especies, en especial las marinas debido a que allí se albergan el el 40% de las especies de mamíferos marinos del planeta.



El destino conocido como el "Acuario del Mundo"

El Mar Cortés de Los Cabos, México, se volvió un sitio de una hospitalidad de clase mundial y hogar de más de 6.000 especies marinas, demostrando el sitio ideal para todas estas en las aguas del Océano Pacífico. Sus aguas ricas en nutrientes son el hogar de miles de especies, funcionando como un corredor vital para gigantes migratorios como la ballena azul y la jorobada, al igual que sucede en el Chocó en Colombia, sino que aquí con mayor temporalidad y en diferentes meses.

“En el Mar de Cortés conviven especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Desde el imponente tiburón ballena hasta el espectacular Sardine Run en Bahía Magdalena, la región actúa como una autopista migratoria y un refugio de crianza vital para varias especies del mundo. Sin duda, Los Cabos no solo es la puerta de entrada a este paraíso, sino el guardián de un modelo donde el lujo y la naturaleza coexisten en perfecta armonía”, afirma Rodrigo Esponda, Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA).

Animales en Los Cabos, México // Foto: AFP

¿Qué especies marinas se ven en Los Cabos, México?

Estas son algunas especies marinas en esta zona:



Ballena jorobada

Ballena gris

Ballena azul

Delfines

Lobo marino de California

Tiburón martillo

Tiburón blanco

Tiburón toro

Tiburón ballena

Manta gigante (mantarraya)

Rayas mobula

Tortuga laúd

Tortuga golfina

Tortuga verde (prieta)

Tortuga caguama

Marlín

Atún aleta amarilla

Dorado (mahi mahi)

Jureles

Peces de arrecife (gran diversidad)

Ballenas jorobadas Foto: EFE

Cómo viajar de Colombia a Los Cabos: rutas y requisitos

Llegar a Los Cabos desde Colombia es más sencillo de lo que parece, aunque no existen vuelos directos. Actualmente, hay dos rutas principales que se han consolidado entre los viajeros:



Vía Ciudad de México : consiste en tomar un vuelo directo desde Bogotá hacia la capital mexicana y luego hacer conexión hacia Los Cabos. Es una de las opciones más comunes por la cantidad de frecuencias disponibles.

: consiste en tomar un vuelo directo desde Bogotá hacia la capital mexicana y luego hacer conexión hacia Los Cabos. Es una de las opciones más comunes por la cantidad de frecuencias disponibles. Vía Ciudad de Panamá: implica volar primero a Panamá y desde allí conectar con el destino final. Aerolíneas como Copa Airlines suelen operar esta ruta, aunque hay otras alternativas en el mercado.

El tiempo total de viaje suele oscilar entre 11 y 13 horas, dependiendo de la ruta elegida y la duración de la escala.



En cuanto a los requisitos, los viajeros colombianos deben contar con pasaporte vigente y cumplir con las condiciones de ingreso establecidas por México, que pueden incluir documentación adicional o controles migratorios según el caso. Es recomendable verificar previamente las disposiciones oficiales antes del viaje para evitar contratiempos.