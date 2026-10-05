El encanto de Caldas: un viaje por la tierra del café, las orquídeas y las aves

En el corazón del Eje Cafetero, la ciudad de Manizales y las montañas del departamento de Caldas demuestran que la calidez de su gente y la belleza de sus paisajes se mantienen firmes. Tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto —con epicentro en San José del Palmar (Chocó) y un saldo de seis fallecidos en la capital caldense, el sector turístico enfrentó momentos complejos.

El movimiento telúrico afectó a 498 municipios de 16 departamentos, dejando 36.326 viviendas destruidas, 202.002 casas averiadas y 743 edificios colapsados. En Manizales, cerca del 80 % de los hoteles sufrieron cancelaciones de reservas, provocando que la ocupación hotelera en agosto cayera drásticamente al 6,8 %, muy lejos de las previsiones del 72 %.

Publicidad

Sin embargo, en menos de dos meses, aproximadamente el 95 % de la actividad turística y comercial de la ciudad se encuentra nuevamente operativa.

Café colombiano Foto: AFP

La ocupación de alojamientos mostró una notable mejoría al alcanzar el 38 % a mediados de septiembre, un avance fundamental considerando que el turismo representa cerca del 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) de los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío.



Café colombiano Foto: AFP

Experiencias vivas entre cafetales y hospitalidad

Los viajeros que visitan los alrededores de Manizales se encuentran con extensos cafetales donde destacan los frutos rojos y dulces del café. Fincas emblemáticas, como la Hacienda Venecia —que cuenta con 300 hectáreas de cultivo de café y cacao y emplea hasta a 500 personas en temporada alta—, abren sus puertas para enseñar el proceso agrícola y la cultura local.

Publicidad

Esta calidez humana y la riqueza del entorno continúan cautivando al turismo internacional, como lo expresa María, una turista española que celebró su luna de miel en la zona: "Toda esta zona es preciosa y, a pesar de la tragedia, tiene unos paisajes maravillosos. La gente nos ha tratado con muchísimo cariño y lo hemos disfrutado".

Un santuario floreciente: el esplendor de las orquídeas

Más allá del icónico grano de café, Manizales atrae a los amantes de la naturaleza por su biodiversidad botánica. La región alberga 500 especies nativas de orquídeas, según datos de la Asociación Caldense de Orquídeas. A nivel nacional, Colombia registra 4.270 variedades de orquídeas, de las cuales 1.572 son endémicas.

Publicidad

Esta diversidad impulsó eventos como la Exposición Nacional de Orquídeas, que en 2026 reunió a 5.621 asistentes colombianos e internacionales.

Flor en Caldas Foto: EFE

Entre los proyectos destacados de la zona resalta la Finca Romelia, un santuario fundado hace cuarenta años por José Londoño y su esposa Marisa Arango. Este lugar concentra el 20 % de las especies nativas de orquídeas del país, con un total de 8.000 ejemplares y 840 especies autóctonas, recibiendo a visitantes de Europa, África y países árabes.

Aviturismo: un paraíso para fotógrafos del mundo

Publicidad

El panorama natural de Caldas se complementa con una destacada oferta de aviturismo, contando con más de 500 especies autóctonas de aves, entre las que se encuentran colibríes, barranqueros, palomas y gorriones. Según Juan Carlos Rincón, guía de la reserva natural Owl Watch Río Blanco, Caldas se posiciona como la región con más aves por metro cuadrado, albergando más de diez especies endémicas.

Esta variedad convierte a la región en un destino codiciado por fotógrafos de naturaleza procedentes de China, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Iniciativas como la Hacienda del Bosque —representada por Juan Martín— han desarrollado rutas fotográficas y de observación espacialmente diseñadas para apreciar a estas especies en su estado silvestre.

Ave en Caldas Foto: EFE