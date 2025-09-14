El paraíso que refleja la belleza de las montañas en pleno glaciar: conecta tres departamentos

En Colombia existen paisajes capaces de dejar sin palabras incluso a los viajeros más experimentados.

Entre desiertos cálidos, páramos misteriosos y cumbres eternamente nevadas, se alza un escenario que combina naturaleza, historia y cultura: el Nevado del Cocuy, una joya de los Andes que guarda un humedal de origen glaciar digno de una postal.

Este coloso de la cordillera Oriental se extiende entre Boyacá, Arauca y Casanare, uniendo tres departamentos en un solo ecosistema de altura.

Su cima más elevada, el Pico Ritacuba, alcanza los 5.330 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en uno de los picos más altos y majestuosos de Colombia.

Pico Ritacuba en el Nevado del Cocuy. Foto: Colombia Reports

A sus pies se encuentra el tranquilo pueblo de Güicán, a 3.100 metros de altura, que funciona como puerta de entrada para quienes se animan a descubrir sus senderos helados y su historia ancestral.

El clima de la zona es frío y húmedo, con temperaturas que oscilan entre los 6°C y los 12°C durante el día, y que pueden descender por debajo de cero en la noche.

En este escenario se esconde el humedal Güicán, un espejo natural que refleja las montañas y los glaciares que lo rodean.

Este cuerpo de agua, formado por el deshielo, es uno de los secretos mejor guardados del parque natural y un punto de conexión entre los picos nevados, las lagunas y los páramos.

Humedal Güicán en la Sierra Nevada. Foto: SITUR

Un territorio lleno de vida y significado

El Nevado del Cocuy es considerado sagrado por el pueblo indígena U’wa, que ha habitado la región durante siglos y ha defendido su territorio frente a proyectos que amenazan el medio ambiente.

De hecho, el nombre “Cocuy” proviene de una palabra indígena que significa “padre de los páramos”, reflejando su importancia cultural y espiritual.

Quienes se aventuran a recorrer este parque nacional pueden encontrarse con frailejones centenarios, osos de anteojos, cóndores andinos y dantas de montaña, especies que sobreviven en este ecosistema de más de 300.000 hectáreas.

Entre las rutas más populares está el Sendero Ritak U’was, un trayecto de casi siete kilómetros que lleva a los visitantes desde los 3.959 hasta los 4.700 metros de altura.

Nevado de El Cocuy. Suministrada.

El recorrido bordea el río Playitas, atraviesa morrenas glaciares y culmina en un mirador donde el humedal se convierte en un espejo de montañas nevadas.



Cómo llegar al humedal Güicán

Para acceder a este paraíso natural, la ruta más común parte desde Bogotá en un viaje por carretera de unas 10 horas hasta los municipios de El Cocuy o Güicán.



Se recomienda utilizar un vehículo 4x4, pues los caminos destapados exigen buena tracción.

Visitar el Nevado del Cocuy es mucho más que una excursión: es un encuentro con la majestuosidad de los glaciares colombianos, un espacio donde naturaleza y cultura se unen para ofrecer una experiencia única e inolvidable.