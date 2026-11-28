Medellín volvió a figurar en el panorama internacional, esta vez por cuenta de uno de sus corredores más tradicionales. La Carrera 70, conocida popularmente como La 70, fue incluida entre las 28 calles más cooles del mundo en 2026, según una clasificación publicada por la revista Time Out.

La vía antioqueña ocupó el puesto 27 del listado, que reúne espacios urbanos de diferentes países y continentes. La selección destaca lugares que sobresalen por su gastronomía, cultura, entretenimiento, comercio y ambiente comunitario.

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La presencia de Medellín en este ranking llama la atención por tratarse de La 70 y no de Provenza, uno de los sectores que más reconocimiento ha ganado entre los turistas nacionales e internacionales. La publicación puso el foco en un corredor que conserva buena parte de la identidad popular de la capital antioqueña.

Ubicada en el sector de Laureles-Estadio, la Carrera 70 es uno de los principales puntos de encuentro de Medellín. Su cercanía con el estadio Atanasio Girardot la convierte en un lugar especialmente concurrido durante los partidos de fútbol y otros acontecimientos deportivos.

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Uno de los aspectos que destacó Time Out fue su ambiente musical. En La 70 conviven establecimientos donde suenan salsa, vallenato y reguetón, además de fondas y bares que mantienen una propuesta asociada con las tradiciones festivas colombianas.

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La gastronomía también hace parte de los atractivos de esta calle de Medellín. Restaurantes tradicionales como Mondongo's comparten protagonismo con establecimientos que ofrecen alternativas culinarias, entre ellos Múcura, con sabores inspirados en la cocina del Caribe colombiano.

En cuanto a la vida nocturna, la publicación resaltó lugares como La Tienda de la 70, reconocida por su ambiente de cantina y música en vivo. También mencionó a Tibiri Bar, un establecimiento con cerca de 35 años de tradición y reconocido por su propuesta alrededor de la salsa.

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La inclusión de La 70 en el ranking internacional representa un reconocimiento a un sector que ha mantenido su identidad a pesar de los cambios que ha experimentado Medellín. Su combinación de fútbol, música, gastronomía y entretenimiento la convierte en un espacio representativo de la vida social de la ciudad.

¿Cuáles son las calles más cooles del mundo en 2026?

El primer lugar de la clasificación de Time Out fue para Song Wat Road, en Bangkok (Tailandia), una calle que combina construcciones históricas con cafeterías, galerías y restaurantes. El segundo puesto correspondió a Golborne Road, en Londres, mientras que Fernández de Enciso, en Buenos Aires, completó el podio.

La lista también incluyó destinos como Helsinki, Singapur, Montreal, Hong Kong, Lisboa, George Town, Leipzig y Río de Janeiro. En el continente americano aparecen, además, calles de Filadelfia, Nueva York, Los Ángeles, Durban y Puerto Escondido.