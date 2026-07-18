Esta es la montaña con el ascenso más extremo en Antioquia: conquistar la cima demora de 2 a 3 días

El Páramo del Sol, ubicado en el municipio de Urrao, es la montaña con el ascenso más extremo de Antioquia y el punto más alto del departamento. Con una altitud aproximada de 4.080 metros sobre el nivel del mar, este destino se ha convertido en uno de los mayores retos para montañistas y aficionados al trekking que buscan conquistar la cima más alta de Antioquia. Sin embargo, la travesía exige una excelente preparación física y experiencia en alta montaña.

Conquistar la cumbre del Páramo del Sol no es una caminata de un solo día. La expedición suele durar entre dos y tres días, tiempo en el que los excursionistas recorren entre 30 y 40 kilómetros por bosques andinos, quebradas, pantanos, frailejonales y terrenos de alta montaña. La cima, conocida como Alto de las Campanas, recompensa el esfuerzo con una de las vistas más espectaculares del occidente colombiano.

Además de ser la montaña más alta de Antioquia, el Páramo del Sol hace parte del complejo de páramos Frontino-Urrao, considerado uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del departamento. Sus lagunas, nacimientos de agua y extensas turberas abastecen a varias poblaciones, mientras que sus paisajes albergan una gran diversidad de flora y fauna propia de la Cordillera Occidental.

¿Por qué el ascenso al Páramo del Sol es considerado el más extremo de Antioquia?

La principal dificultad del ascenso al Páramo del Sol radica en la combinación de altura, clima y terreno. Los caminantes deben superar los 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde la disminución del oxígeno incrementa el desgaste físico y puede provocar síntomas del mal de altura.



A esto se suma un clima impredecible. En cuestión de minutos es posible pasar de un cielo despejado a una intensa lluvia, espesa niebla o fuertes ráfagas de viento. Las bajas temperaturas, el barro y los constantes desniveles convierten el recorrido en una prueba de resistencia que solo se recomienda para personas con experiencia en senderismo de alta montaña.

Durante el recorrido también es posible observar extensos campos de frailejones, lagunas de origen glaciar y una gran variedad de especies endémicas. Incluso, esta zona es hábitat del oso andino, el puma, el venado y numerosas aves que encuentran refugio en uno de los páramos mejor conservados de Colombia.

¿Cómo es la ruta para subir al Páramo del Sol?

La mayoría de expediciones al Páramo del Sol parten desde el municipio de Urrao, en el suroeste antioqueño. Desde allí comienza una exigente caminata de entre seis y nueve horas hasta la zona de campamento. El segundo día se realiza el ascenso al Alto de las Campanas, la cumbre más alta de Antioquia, para posteriormente iniciar el descenso.

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Debido a que se trata de un ecosistema protegido y aislado, los excursionistas deben cargar todo el equipo necesario para la travesía, incluyendo carpa, bolsa de dormir, alimentos, hidratación y ropa especializada para bajas temperaturas. En la parte alta de la montaña no existen refugios ni servicios turísticos.

El Páramo del Sol permanece cerrado al turismo

Aunque el Páramo del Sol es uno de los destinos más emblemáticos para el montañismo en Colombia, actualmente el ingreso de visitantes permanece restringido por decisión de las autoridades ambientales. La medida busca proteger este frágil ecosistema de alta montaña y, según la resolución vigente, el cierre se mantiene hasta el 31 de agosto de 2026.

Pese a esta restricción temporal, el Páramo del Sol continúa siendo un referente del turismo de naturaleza en Antioquia y una meta para quienes sueñan con conquistar la montaña más alta del departamento. Su combinación de altura, biodiversidad, paisajes únicos y exigencia física lo convierten en uno de los ascensos más desafiantes y espectaculares de Colombia.