La legendaria aerolínea que inició siendo una compañía de fumigación aérea cumple 100 años

La industria de la aviación global está de centenario; una legendaria aerolínea conmemora 100 años en el mercado este 2025, marcando un hito desde su fundación en 1925.

Lo que comenzó como una modesta empresa agrícola en Georgia, bajo el nombre de Huff Daland Dusters y conocida por ser la primera compañía de fumigación aérea del mundo, se convirtió en una de las aerolíneas más influyentes y reconocidas a nivel global.

Se trata de Delta Air Lines, que reafirma su posición de liderazgo en el sector. La aerolínea cuenta con una impresionante fuerza laboral de más de 100.000 empleados en todo el mundo y opera más de 4.000 vuelos diarios, demostrando la magnitud de sus operaciones. Gracias a alianzas estratégicas, Delta ofrece acceso a más de 1.000 destinos en 60 países, consolidando su red global.

Su principal centro de operaciones en Atlanta, uno de los aeropuertos más importantes y transitados del mundo. Este aniversario no es solo una mirada al pasado, sino una poderosa declaración de intenciones para el futuro de la aviación, donde Delta promete seguir impulsando la innovación y la conexión global.

Delta Foto: Delta

¿Una empresa de fumigación?

El camino de Delta desde una empresa de fumigación de cultivos hasta un gigante de la aviación es un testimonio de su capacidad de adaptación y visión a largo plazo. La compañía ha sabido navegar por un siglo de cambios tecnológicos, económicos y sociales, siempre manteniendo un compromiso firme con la excelencia y el servicio. Soledad Lago Rodriguez, directora de Comunicaciones para América Latina, enfatizó la dualidad de esta celebración: “Estamos comprometidos con seguir transformando la experiencia de volar a través de la tecnología, la sostenibilidad y un servicio cada vez más humano y personalizado”.



La tecnología como motor de la experiencia de viaje

En su constante búsqueda por transformar la experiencia de volar, Delta ha integrado la tecnología como un pilar fundamental. Los avances tecnológicos implementados por Delta son amplios y abarcan desde su flota hasta los servicios a bordo:



La aerolínea cuenta actualmente con 982 aeronaves en servicio y ha realizado un pedido significativo de 285 aviones adicionales.

Delta está implementando un diseño innovador que incorpora materiales naturales y nuevos programas de iluminación en sus aeronaves Boeing 757 y Airbus A350. Este proyecto de mejora de la experiencia a bordo se extenderá progresivamente a toda la flota en los próximos años.

Delta ofrece más de 1.000 horas de contenido de entretenimiento, accesibles en 165.000 pantallas individuales distribuidas en más de 880 aviones de su flota.

Desde marzo de 2025, Delta ha dado un paso audaz al ofrecer Wi-Fi rápido y gratuito en vuelos entre Estados Unidos y Sudamérica, incluyendo rutas estratégicas hacia Colombia.

25 años en Colombia

El año 2025 no solo marca el centenario de Delta Air Lines, sino también un hito significativo en su relación con América Latina, especialmente con Colombia. Este año se celebra el 25º aniversario de las operaciones de la aerolínea entre Bogotá y Atlanta, una ruta que sentó las bases de una sólida y creciente presencia en el país. Además, se conmemoran 10 años de la ruta Cartagena–Atlanta, fortaleciendo la conectividad internacional de la vibrante costa Caribe colombiana.

Delta Foto: Delta

Actualmente, Delta ofrece una conectividad robusta con Colombia:



Dos vuelos diarios Bogotá–Atlanta: Operados con aeronaves Boeing 757.

Tres vuelos semanales Cartagena–Atlanta: Realizados con Boeing 737-800.

Alianza ganadora

La estrategia de Delta en Sudamérica se ha fortalecido considerablemente gracias a su Joint Venture con LATAM, una alianza que en octubre cumplirá tres años de operación. Esta colaboración estratégica ha creado la red más grande del continente, conectando a Colombia y el resto de la región con el mundo de manera eficiente. Más allá de las rutas directas de Delta ya mencionadas, la alianza permite acceder a vuelos operados por LATAM en código compartido, como un vuelo diario Miami – Bogotá y un vuelo diario Orlando – Bogotá.