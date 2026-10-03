Latam logra alianza con Qatar Airways que beneficiará a quienes viajen a oriente medio y Asia

LATAM Airlines Colombia y Qatar Airways sellaron recientemente un acuerdo de código compartido que amplía las opciones de conexión entre Colombia, Oriente Medio y Asia. La alianza integra la red doméstica de la aerolínea en el país con la operación internacional de Qatar Airways.

El acuerdo permitirá a los pasajeros viajar desde Bogotá y otras ciudades de Colombia hacia el Aeropuerto Internacional Hamad, en Doha, para posteriormente conectar con destinos de Medio Oriente, el subcontinente indio y el Lejano Oriente.

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Según las compañías, la programación de los vuelos busca facilitar las conexiones y reducir los tiempos de espera para los viajeros que se desplacen desde Colombia hacia estos mercados internacionales.

Qatar Airways conectará con 17 destinos en Colombia

Como parte del acuerdo de código compartido, Qatar Airways incorporará su código en vuelos operados por LATAM Airlines Colombia desde Bogotá hacia 17 destinos nacionales.



La oferta incluye conexiones con Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Leticia, Medellín, Montería, Neiva, Pereira, Pasto, Riohacha, San Andrés, Santa Marta y Yopal.

De esta manera, los pasajeros que lleguen a Colombia con Qatar Airways podrán acceder a diferentes ciudades del país a través de la red doméstica de LATAM, mientras que los viajeros colombianos tendrán una alternativa integrada para continuar su recorrido hacia destinos internacionales.

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“En LATAM Airlines Colombia ponemos a nuestros pasajeros en el centro de cada decisión. Por eso, este acuerdo con Qatar Airways representa un paso importante para ofrecerles más opciones de viaje, mejores conexiones y una experiencia integrada”, señaló Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia.

Qatar Airways fortalece su operación en Colombia

Qatar Airways ya cuenta con vuelos directos entre Doha y Bogotá, por lo que el nuevo acuerdo amplía las posibilidades de conexión para los pasajeros que parten desde diferentes regiones de Colombia.

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La aerolínea qatarí se presenta como la única compañía que actualmente ofrece un servicio directo entre Medio Oriente y Colombia, mientras que la alianza con LATAM fortalece su acceso a destinos nacionales.

El acuerdo también amplía la cooperación que Qatar Airways mantiene con LATAM Airlines Brasil desde 2016, al tiempo que incorpora la red doméstica colombiana a las posibilidades de conexión de la aerolínea internacional.

Con esta alianza, los viajeros colombianos podrán acceder, mediante una misma red de conexión, a una mayor cantidad de destinos en Oriente Medio, Asia y otras regiones internacionales a través de Doha.