En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Quintero
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Latam logra alianza con Qatar Airways que beneficiará a quienes viajen a oriente medio y Asia

Latam logra alianza con Qatar Airways que beneficiará a quienes viajen a oriente medio y Asia

Según las compañías, la programación de los vuelos busca facilitar las conexiones y reducir los tiempos de espera para los viajeros que se desplacen desde Colombia hacia estos mercados internacionales.

Avión de LATAM.
Avión de LATAM.
Foto: Latam.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de oct, 2026

LATAM Airlines Colombia y Qatar Airways sellaron recientemente un acuerdo de código compartido que amplía las opciones de conexión entre Colombia, Oriente Medio y Asia. La alianza integra la red doméstica de la aerolínea en el país con la operación internacional de Qatar Airways.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El acuerdo permitirá a los pasajeros viajar desde Bogotá y otras ciudades de Colombia hacia el Aeropuerto Internacional Hamad, en Doha, para posteriormente conectar con destinos de Medio Oriente, el subcontinente indio y el Lejano Oriente.

Últimas noticias

Alojamientos en Airbnb
Turismo

Airbnb cambia la manera de planear viajes: herramienta ofrecerá recomendaciones para elegir destinos

Exposición de Carnívoras en el Jardín Botánico.
Turismo

Plantas carnívoras, recorridos y actividades: el plan que puede hacer en Bogotá este fin de semana

Publicidad

Según las compañías, la programación de los vuelos busca facilitar las conexiones y reducir los tiempos de espera para los viajeros que se desplacen desde Colombia hacia estos mercados internacionales.

Qatar Airways conectará con 17 destinos en Colombia

Como parte del acuerdo de código compartido, Qatar Airways incorporará su código en vuelos operados por LATAM Airlines Colombia desde Bogotá hacia 17 destinos nacionales.

La oferta incluye conexiones con Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Leticia, Medellín, Montería, Neiva, Pereira, Pasto, Riohacha, San Andrés, Santa Marta y Yopal.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

De esta manera, los pasajeros que lleguen a Colombia con Qatar Airways podrán acceder a diferentes ciudades del país a través de la red doméstica de LATAM, mientras que los viajeros colombianos tendrán una alternativa integrada para continuar su recorrido hacia destinos internacionales.

Publicidad

“En LATAM Airlines Colombia ponemos a nuestros pasajeros en el centro de cada decisión. Por eso, este acuerdo con Qatar Airways representa un paso importante para ofrecerles más opciones de viaje, mejores conexiones y una experiencia integrada”, señaló Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia.

Lea también:

Aviones Latam.
Antioquia

Medellín eleva su conectividad aérea: Latam aumenta 64% la oferta hacia el Caribe

Avión de LATAM Airlines.jpg
Antioquia

Medellín se consolida como la segunda base operativa más grande de LATAM en el país

Qatar Airways fortalece su operación en Colombia

Qatar Airways ya cuenta con vuelos directos entre Doha y Bogotá, por lo que el nuevo acuerdo amplía las posibilidades de conexión para los pasajeros que parten desde diferentes regiones de Colombia.

Publicidad

La aerolínea qatarí se presenta como la única compañía que actualmente ofrece un servicio directo entre Medio Oriente y Colombia, mientras que la alianza con LATAM fortalece su acceso a destinos nacionales.

El acuerdo también amplía la cooperación que Qatar Airways mantiene con LATAM Airlines Brasil desde 2016, al tiempo que incorpora la red doméstica colombiana a las posibilidades de conexión de la aerolínea internacional.

Con esta alianza, los viajeros colombianos podrán acceder, mediante una misma red de conexión, a una mayor cantidad de destinos en Oriente Medio, Asia y otras regiones internacionales a través de Doha.

Relacionados

Noticias de hoy

Aerolíneas

Latam Airlines

Publicidad

Publicidad

Publicidad