Llega el primer reinado de mujeres trabajadoras de plazas de mercado: jugosos premios

Colombia abre paso a un certamen inédito que busca transformar el concepto de reinado: Miss del Campo Colombia, una iniciativa de la Fundación Jorge Lozano del Campo que recorrerá las principales plazas de mercado para rendir homenaje a las mujeres que sostienen, con esfuerzo diario, la alimentación y la tradición cultural del país.

El concurso se aleja de los estándares tradicionales. Aquí no se premiará la belleza física, sino la fortaleza de las historias de vida. Agricultoras, vendedoras de frutas, cocineras, floristas y comerciantes tendrán la oportunidad de brillar, no por medidas ni pasarela, sino por el relato de sus luchas y sueños.

La corona oficial es una joya única creada en Mompox con piedras preciosas nacionales como esmeraldas, rubíes, zafiros, perlas de San Andrés, trapiches de Muzo y Coscués, frailejones, pepas de café y hasta ajíes chicheperros. Aunque la pieza original no será entregada, la ganadora recibirá una réplica de esta obra de arte, símbolo del legado campesino y popular.

Este reinado no califica cuerpos, califica corazones. Aquí premiamos la belleza de una vida dedicada al trabajo, al campo y a la familia. Una mujer que ha sostenido su casa, su puesto en la plaza y sus sueños también merece una corona. Y esta será la más bella que se ha hecho en Colombia afirmó Jorge Lozano, creador del certamen

Premios para las ganadoras

El certamen ofrece premios que combinan incentivos económicos y joyas elaboradas con piedras preciosas:

Reina: recibirá un paquete de $25.000.000, compuesto por $10.000.000 en efectivo, un ajuar de joyas en oro con esmeraldas (aretes, dije y anillo, avaluados en $10.000.000) y una réplica de la corona con valor de $5.000.000.

recibirá un paquete de $25.000.000, compuesto por $10.000.000 en efectivo, un ajuar de joyas en oro con esmeraldas (aretes, dije y anillo, avaluados en $10.000.000) y una réplica de la corona con valor de $5.000.000. Princesa: obtendrá un total de $8.000.000, que incluyen $3.000.000 en efectivo, aretes en oro con esmeraldas (avaluados en $2.500.000) y una réplica de la corona del mismo valor.

obtendrá un total de $8.000.000, que incluyen $3.000.000 en efectivo, aretes en oro con esmeraldas (avaluados en $2.500.000) y una réplica de la corona del mismo valor. Segunda Princesa: recibirá $3.000.000 en premios, con $1.000.000 en efectivo, un ajuar en plata con esmeraldas (avaluado en $1.000.000) y una réplica de la corona valorada igualmente en $1.000.000.

La gira nacional arranca en la Costa Caribe, donde se abre la convocatoria para que las mujeres de plazas de mercado envíen un video contando quiénes son, de dónde vienen y cuáles son sus sueños. Las historias más inspiradoras serán elegidas a través de votaciones digitales —likes, comentarios y compartidos— hasta llegar a la gran final, programada para el 3 de octubre en la Plaza de Mercado de Paloquemao, en Bogotá.

Publicidad

La noche de coronación contará con la presentación del artista internacional Edgar Montaño y su banda en vivo, quienes pondrán música a este homenaje nacional.

“Este reinado nace como un regalo a mi madre y a todas esas mujeres que nunca han sido premiadas por su trabajo. Aquí no se trata de un feminismo de pancarta, sino de un feminismo de acción, de construcción, de familia. Queremos exaltar a esas mujeres berracas que nunca han tenido una joya y que merecen lucir la mejor corona del país”, expresó Lozano.