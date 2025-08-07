Los 5 mejores destinos para hacer senderismo y trekking durante puentes festivos

El senderismo y el trekking son actividades al aire libre que combinan el ejercicio físico con la exploración de la naturaleza, convirtiéndose en prácticas cada vez más populares entre personas de todas las edades.

Aunque ambos términos suelen usarse como sinónimos, existe una diferencia sutil entre ellos: el senderismo se refiere a caminatas generalmente cortas por rutas señalizadas y de baja dificultad, mientras que el trekking implica recorridos más largos, exigentes y en entornos menos intervenidos por el ser humano.



Los 5 mejores destinos para hacer senderismo y trekking en Colombia

Parque Nacional Natural El Cocuy

Ubicado en el corazón de la cordillera Oriental de los Andes, el Parque Nacional Natural El Cocuy representa uno de los escenarios montañosos más imponentes de Colombia. Con cumbres que superan los 5.000 metros de altitud, este territorio exige preparación física rigurosa, responsabilidad ambiental y respeto por las condiciones de alta montaña. Rutas emblemáticas como el Ritacuba Blanco o el Pan de Azúcar ofrecen no solo paisajes de sobrecogedora belleza, sino también un desafío técnico y físico que atrae a caminantes experimentados en busca de una experiencia de gran exigencia.

Parque Nacional Natural El Cocuy - Parques Nacionales Naturales de Colombia Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia

Valle de Cocora y Parque Nacional Natural Los Nevados

El recorrido por el Valle de Cocora y los páramos del Parque Nacional Natural Los Nevados se ha consolidado como una de las travesías de senderismo más representativas del país. Caminar entre las imponentes palmas de cera árbol nacional de Colombia, ascender hacia ecosistemas de alta montaña y contemplar los paisajes que enmarcan al Nevado del Ruiz conforman una experiencia completa. Esta ruta es ideal para quienes buscan una combinación equilibrada entre variedad paisajística, contacto con la biodiversidad y exigencia física moderada.

Valle del Cocora// Foto: ImageFX

Ciudad Perdida (Sierra Nevada de Santa Marta)

Considerado uno de los trayectos de trekking más demandantes y significativos del territorio colombiano, el camino hacia Ciudad Perdida requiere entre 4 y 6 días de caminata continua por selva húmeda tropical. En este recorrido se atraviesan ríos, se suben empinadas montañas y se accede finalmente a uno de los sitios arqueológicos más importantes del legado indígena Tayrona. Esta experiencia ofrece una inmersión total en la historia ancestral, la cultura indígena viva y la exigencia física que demanda el terreno selvático.

Ciudad Perdida, Santa Marta// Colparques

Santuario de Flora y Fauna Iguaque

El ascenso a la laguna sagrada de Iguaque constituye una caminata corta pero significativa en términos espirituales y ecológicos. El sendero atraviesa el ecosistema de páramo, caracterizado por su fragilidad y valor ambiental. Este recorrido es ideal para quienes desean un contacto profundo con la naturaleza andina y una experiencia introspectiva, en un entorno que ha sido considerado sagrado por las culturas ancestrales muiscas.

Santuario de Flora y Fauna Iguaque// Foto: Parques Nacionales de Colombia

Publicidad

Sendero Cerro Kennedy

Aunque menos conocido que otros destinos, el Cerro Kennedy ha ido ganando reconocimiento entre los caminantes que buscan rutas auténticas y apartadas. Este sendero permite vistas únicas de los picos nevados de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como del mar Caribe en el horizonte. Su transición entre bosque húmedo, zonas de cultivo y miradores naturales lo convierten en una opción enriquecedora para quienes valoran la biodiversidad y los paisajes cambiantes.

Sendero Cerro Kennedy// Foto: Wisk

Elementos necesarios para realizar senderismo y Trekking

Para vivir al máximo cualquiera de estas rutas es indispensable contar con el equipamiento adecuado. No se trata solo de caminar, sino de hacerlo con seguridad, comodidad y preparación. Estos son algunos de los elementos básicos que recomiendan los expertos:



Botas de montaña con buen agarre Chaquetas impermeables y cortavientos Bastones de trekking Mochilas ergonómicas y resistentes Linterna frontal, guantes, gorro y gafas de sol Una carpa liviana y resistente al clima

“Este tipo de productos hace la diferencia entre una caminata cómoda y una jornada complicada”, explicó Andrea Aguilar, directora de montaña de Decathlon.

