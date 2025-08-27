El pueblito de Tolima que esconde balnearios, cascadas y es muy poco visitado; cerca de Bogotá

En el corazón del Tolima, existe un pueblito que, aunque es la Capital Frutera de Colombia, aún guarda rincones sorprendentes y poco explorados por el turismo masivo. Prepárate para descubrir San Sebastián de Mariquita, un destino que te cautivará con sus balnearios, cascadas y un encanto colonial inigualable, a solo 150 kilómetros de Bogotá.

Mariquita es un destino privilegiado por su riqueza hídrica y su exuberante vegetación, ofreciendo una temperatura promedio de 26ºC que invita a sumergirse en sus aguas cristalinas.



Qué hacer en Mariquita, Tolima

Las Impresionantes Cascadas del Río Medina: A solo 7 kilómetros de la cabecera municipal, se esconde uno de los mayores atractivos: las Cascadas del Río Medina. Este paradisíaco lugar te espera con cerca de 20 caídas de agua, que descienden desde la cordillera central hasta formar un balneario natural gigante.

Se debe ascender por un sendero ecológico que puede tomar más de una hora, admirando cascada tras cascada. Algunas de estas formaciones naturales son como "bateas gigantes" donde los bañistas más intrépidos se lanzan.

Y al regreso, ¿qué mejor que un buen chapuzón en los pozos profundos o en la piscina natural que se forma al final del recorrido? ¡Un youtuber incluso relató haberse lanzado en el pozo de la tercera catarata!. Aunque a veces el río puede estar revuelto por lluvias, sus aguas son limpias y no contaminadas.

Balneario Cancún o Río Sucio: Si busca un ambiente más organizado pero igualmente refrescante, a 2.5 kilómetros de Mariquita, por la vía que conduce a Victoria (Caldas), encontrarás el Balneario Cancún. Este sitio ofrece servicio de bar, pista de baile, cocinetas individuales para carbón y escenarios deportivos para fútbol y voleibol de arena.

La Misteriosa Laguna del Silencio (o de la Serpiente Dorada): A 12 kilómetros del casco urbano, tomando la vía a la Vereda El Rano, se encuentra este recurso natural e histórico de fundamental importancia para el municipio. Sus aguas albergan una gran diversidad y belleza natural, digna de ser admirada.

Bosque Municipal y Alto de la Cruz: Este espacio forma parte de la reserva forestal protectora de las Quebradas El Peñón y San Juan, abarcando 637 hectáreas de gran diversidad y fuentes hídricas. Y para los amantes de las vistas, el Alto de la Cruz ofrece un panorama de 360º de todo el municipio, siendo además un sitio de peregrinación durante el Día de la Cruz y Semana Santa.

Mariquita no solo es naturaleza; es también un epicentro de historia. Fundada el 28 de agosto de 1551, fue un importante asentamiento español, sede de virreyes y centro de una floreciente actividad minera de oro y plata durante la colonia.

Iglesia del Milagroso Señor de la Ermita: Ubicada a 20 kilómetros de Honda, esta joya de arquitectura barroca es patrimonio histórico y uno de los recintos religiosos más trascendentales. En su interior, se encuentra el Cristo Milagroso de Los Caminantes.

La Ermita del Señor de los Milagro de Mariquita. Foto: Gobernación del Tolima.

La Plaza Mayor José Celestino Mutis: Trazada por orden del Rey Felipe II, conserva las medidas de las plazas mayores de España. Aquí se levanta un Obelisco erigido en 1815 en conmemoración de los 100 años de la constitución del estado soberano de Mariquita, construido con las últimas piedras de la habitación del conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada. También encontrarás la Ceiba (Pentandra), sembrada en 1988 en honor a las víctimas de Armero. Y no puedes irte sin probar los deliciosos raspados que se venden en la Plaza Mayor.



Cuánto tiempo se gasta de Bogotá a Mariquita

Desde Bogotá hasta Mariquita (Tolima) en carro el tiempo de viaje promedio es de 4 a 5 horas, dependiendo del tráfico y del clima. La distancia aproximada es de 190 kilómetros.

Ruta principal recomendada:

