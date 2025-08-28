Municipio de Cundinamarca a 40 minutos de Bogotá hará tremendo fiesta; irán Víctor Manuelle y Kapó

Funza, la capital cultural de Cundinamarca, ubicada a tan solo 40 minutos de Bogotá, se prepara para encender sus calles con una explosión de tradición, identidad y modernidad.

Del 3 al 14 de septiembre, el municipio será el anfitrión del XXVIII Festival de Arte y Cultura Zaquesazipa, consolidado como la fiesta cultural más grande del departamento y una de las más reconocidas a nivel nacional.

La alcaldesa Jeimmy Villamil Buitrago extendió una invitación a todos los colombianos para vivir esta experiencia única, afirmando que "¡El poder de la evolución está en Funza! Nuestro municipio se llena de arte, danza, música y tradición en el festival más grande de Cundinamarca".

Durante doce días, Funza se transformará en un escenario vibrante con más de 270 actividades programadas para todos los públicos. La agenda incluirá una variada oferta cultural que abarca:



Presentaciones de danza y teatro.

Eventos literarios.

Ferias artesanales.

Exquisitas muestras gastronómicas.

Conciertos con artistas de talla nacional e internacional.

El cartel musical de este año promete noches inolvidables, con la participación de figuras destacadas como Víctor Manuelle, Kapó y el reconocido cantante de música vallenata Rafa Pérez, quienes harán vibrar al público.

Kapo // Foto: suministrada

El festival convoca en cada edición a más de 1.000 artistas y espera recibir cerca de 50.000 asistentes, lo que lo posiciona como una importante plataforma de promoción artística, turística y económica, además de ser un motor de transformación social para la región.

Desde su primera edición en 1998, el Festival Zaquesazipa ha tenido como misión exaltar la memoria cultural muisca y la diversidad contemporánea, logrando conectar a distintas generaciones alrededor del poder del arte.



¿Cómo llegar a Funza desde Bogotá?

La distancia entre Bogotá y Funza es de alrededor de 16 km, y el trayecto en carro tarda entre 17 y 22 minutos, dependiendo del punto de salida. Hay una vía sin peaje que conecta directamente Funza con Bogotá, ideal para evitar congestión y peajes en la Calle 13 o Calle 80.