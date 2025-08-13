Pareja pierde un vuelo a Puerto Rico porque le creyeron a ChatGPT: "Eres inútil"

Una pareja de influencers españoles vivió una pesadilla al perder su vuelo a Puerto Rico al seguir un consejo equivocado de ChatGPT sobre los requisitos de visado. El incidente se volvió viral en redes sociales, dejando a la joven "entre lágrimas y furiosa" contra la inteligencia artificial.

La pareja, conocida por documentar sus viajes, lamentó haber confiado en la información proporcionada por ChatGPT. La joven expresó su frustración diciendo: "Mira que siempre me informo mucho, pero le pregunté a ChatGPT y me dijo que no", refiriéndose a la necesidad de un visado.

Al llegar al aeropuerto, se encontraron con la dura realidad: sí necesitaban un visado para entrar a la isla caribeña. La reacción de la chica fue contundente, llegando a insultar a la IA y calificándola de "inútil".

Por qué se necesita visado o ESTA para Puerto Rico

Es crucial entender que Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos. Esto significa que se aplican las mismas reglas de entrada que si estuvieras viajando a cualquier otro estado de EE. UU..

Si es ciudadano de un país participante en el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program), necesita una autorización ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje) para viajar a Puerto Rico. Esta autorización se solicita en lugar de una visa para viajes turísticos o de negocios de corta duración.

Si no es ciudadano de un país participante en el Programa de Exención de Visa, necesitará una visa para ingresar a Puerto Rico. Por ejemplo, los ciudadanos colombianos que deseen visitar Puerto Rico por turismo generalmente necesitarán una visa, a menos que sean residentes permanentes en los Estados Unidos o estén inscritos en el Programa de Exención de Visa.

Este incidente subraya la importancia fundamental de verificar siempre los trámites necesarios para acceder a un país. Aunque las herramientas de inteligencia artificial pueden facilitar el acceso a la información, este caso demuestra que no siempre son fiables para datos críticos como los requisitos de entrada internacional, donde un error puede tener consecuencias costosas y frustrantes.