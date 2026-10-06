¿Qué buscan hoy los viajeros? Precio, seguridad y experiencias auténticas marcan la diferencia

En el marco del Día Mundial del Turismo, el panorama de los viajes internacionales demuestra que elegir un destino va mucho más allá de encontrar un paisaje atractivo. Para el viajero actual, la planificación de las vacaciones se ha transformado en un proceso consciente donde el precio, la seguridad y la oportunidad de vivir experiencias afines a sus intereses personales son los factores determinantes.

Según un estudio elaborado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), los turistas buscan tomar decisiones cada vez más informadas y respaldadas por datos claros antes de armar sus maletas.

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Precio, seguridad e información: los pilares de la decisión

Al momento de evaluar un viaje al exterior, el costo de los billetes de avión y de los alojamientos, la percepción de seguridad en el destino y la claridad sobre la oferta de actividades disponibles encabezan la lista de prioridades.

En el caso de destinos internacionales como Costa Rica, el estudio revela que un 55% de los encuestados señala la buena relación calidad-precio como una de sus motivaciones principales de visita, mientras que el 51% resalta la seguridad como un aspecto indispensable para viajar con tranquilidad.



Costa Rica Foto: Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

Asimismo, el interés por conectar con el entorno es evidente: un 57% busca experiencias en playas y paisajes exóticos, y un 53% se atrae por la riqueza natural y la biodiversidad.

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Prioridades que evolucionan con la edad y la etapa de vida

Las motivaciones de viaje no son homogéneas; varían según la edad y las necesidades de cada etapa vital. Entre los viajeros mayores de 55 años, la exigencia de una buena relación calidad-precio cobra mayor peso, siendo prioritaria para el 65% de este grupo.

De igual manera, la seguridad se vuelve crucial a medida que aumenta la edad: mientras que este factor preocupa al 51% del público general, su relevancia sube al 61% entre las personas de 45 a 54 años, y alcanza el 65% en la franja de 55 a 64 años.

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Las actividades preferidas también reflejan esta evolución:

Jóvenes: Muestran mayor inclinación hacia el turismo rural y comunitario, la inmersión cultural y las actividades de aventura

Muestran mayor inclinación hacia el turismo rural y comunitario, la inmersión cultural y las actividades de aventura Viajeros de 25 a 34 años: Priorizan la observación de la biodiversidad y las escapadas en pareja

Priorizan la observación de la biodiversidad y las escapadas en pareja Adultos mayores: Se decantan por propuestas centradas en la gastronomía, el bienestar, el contacto con la naturaleza y el descanso en playas

Costa Rica Foto: Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

Como señala Ireth Rodríguez, jefa del Departamento de Promoción y Desarrollo del Segmento Vacacional del ICT, los viajeros buscan destinos que les transmitan valor y confianza, combinando la tranquilidad con vivencias memorables y personalizadas.

Satisfacción y recomendación: la clave del éxito turístico

Un destino capaz de integrar en su oferta la naturaleza, la aventura, el bienestar, la gastronomía y la sostenibilidad logra responder de manera efectiva a un público exigente. El estudio destaca que destinos con esta versatilidad registran una probabilidad promedio de visita de 7 sobre 10 entre los viajeros. Además, el impacto positivo de una experiencia bien estructurada se refleja en que el 76% de quienes ya han visitado el país afirma que lo recomendaría a otros viajeros, demostrando que la combinación de decisiones inteligentes, seguridad y momentos significativos es la fórmula ganadora en el turismo contemporáneo.