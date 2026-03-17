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Blu Radio  / Turismo  / SIC investiga a Catedral de Sal de Zipaquirá por cobrar servicios 'innecesarios' a visitantes

SIC investiga a Catedral de Sal de Zipaquirá por cobrar servicios 'innecesarios' a visitantes

La alcaldía de Zipaquirá asegura que las decisiones sobre la boletería se tomaron en administraciones anteriores y que ya tienen una firma de abogados para defender los intereses del municipio.

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