SIC investiga a Catedral de Sal de Zipaquirá por cobrar servicios 'innecesarios' a visitantes

La Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación contra la administración de la Catedral de Sal de Zipaquirá por haber incurrido presuntamente en la práctica de las ventas atadas.

Básicamente, la teoría de la entidad es que los visitantes no pueden comprar únicamente la entrada a la Catedral sino un paquete de servicios y eso podría ir en contra de los derechos de los consumidores y afectaría su libertad de elección porque se "estarían viendo obligados a pagar por servicios que no necesariamente desean o requieren para su visita al complejo".

En otras palabras, los consumidores estarían pagando por servicios que realmente no necesitan. Según la entidad solo la mitad de los turistas que compran los pasaportes estarían utilizando esos servicios adicionales "lo que reforzaría la hipótesis según la cual dichos servicios no resultarían indispensables para la visita a la Catedral".



¿Cómo son y cuánto valen las entradas a la Catedral de Sal de Zipaquirá?

Las entradas a la Catedral de Sal de Zipaquirá se venden a través de la modalidad de pasaportes. El pasaporte más económico, Basic, cuesta 75 mil pesos para adultos y 60 mil para niños o adultos mayores. Además de la entrada a la catedral el paquete básico incluye el tren de salida, la visita al museo arqueológico, el espejo de agua, el sendero ecológico y el acceso a wifi.

Por un costo adicional, el visitante puede comprar los pasaportes Premium o Standard que incluyen además muro de escalar, la ruta de minero, el museo de Tutankamón y un city tour.



Esto cuando usted compra directamente las entradas a la Catedral porque hay empresas que ofrecen el paquete turístico completo con transporte desde Bogotá y almuerzo.

Ofrece un gran recorrido para los fieles. Foto: Suministrada

¿Qué dice la alcaldía de Zipaquirá sobre este tema?

Catedral de Sal de Zipaquirá S.A es una empresa de economía mixta y el 51% corresponde a la alcaldía municipal de Zipaquirá. El alcalde, Fabián Mauricio Rojas, dijo en un mensaje escrito a Blu Radio que las decisiones a las que se refiere la Superindustria fueron tomadas en administraciones anteriores.

Hoy ya está contratada una firma de abogados para defender los intereses del municipio en este caso.



¿Qué sigue ahora?

La investigación apenas comienza y es un proceso reglado de varias etapas en las que además existe la posibilidad de llegar a acuerdos con la entidad para evitar sanciones. Una resolución definitiva del caso podría tomar varios meses.