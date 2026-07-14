En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Timochenko
Johan Sebastián Durán
Feminicidio en Soacha
Ayuda para Venezuela
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Venezuela  / Aumentan a 4.734 los muertos por los terremotos de hace casi tres semanas en Venezuela

Aumentan a 4.734 los muertos por los terremotos de hace casi tres semanas en Venezuela

El doble terremoto ocurrido hace casi tres semanas en la zona norte de Venezuela ascendió este martes a 4.734, tras sumarse 173 nuevos fallecimientos.

terremoto-venezuela-laguaira.jpg
Esta vista aérea muestra edificios destruidos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026, tras los terremotos. Miles de rescatistas, familiares y voluntarios remueven día y noche montículos de hormigón en busca de supervivientes de los sismos que azotaron Venezuela hace más de tres días, dejando cerca de 1.500 muertos y decenas de millas de desaparecidos.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de jul, 2026

La cifra de muertos por el doble terremoto ocurrido hace casi tres semanas en la zona norte de Venezuela ascendió este martes a 4.734, tras sumarse 173 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

La cantidad de heridos y personas sin viviendas se mantiene en 16.740 y 17.907, respectivamente, según este balance difundido en Telegram por el también hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La actualización del informe también señaló que la cantidad de personas en los 107 campamentos transitorios habilitados en Caracas y estados aledaños aumentó a 20.903.

Terremoto en Venezuela
Terremoto en Venezuela
AFP

El Gobierno además aseguró que ha atendido a 128.324 familias y a 33.652 pacientes, aunque sin especificar cómo ni cuándo.

Desde el pasado 24 de junio, se han presentado 1.275 réplicas, según este nuevo balance. La última más sentida ocurrió el viernes en la mañana cuando se registró un sismo de magnitud 3,9 a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto.

La réplica del viernes provocó pánico en la población y evacuaciones en edificios por prevención.

El Gobierno informó el fin de semana sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque estima que puedan ser 25.000.

Terremoto en Venezuela
Terremoto en Venezuela
Foto: Blu Radio

Publicidad

Según dijo Jorge Rodríguez el sábado, la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas esta semana.

En medio de este proceso, el Gobierno y un grupo opositor -encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera- han establecido un plan de trabajo que comenzará el próximo 1 de agosto para el "fortalecimiento de la democracia" y para enfrentar "las consecuencias del doblete sísmico".

Puede leer:

Plan de viviendas en Venezuela tras sismos, promete dar 200 casas la próxima semana
Mundo

Venezuela traza un plan de vivienda tras sismos y promete entregar 200 casas la próxima semana

Banco de Alimentos de Bucaramanga.jpeg
Santanderes

Banco de Alimentos de Bucaramanga reunió más de 30 toneladas de ayudas para Venezuela

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Venezuela

Terremotos

Publicidad

Publicidad

Publicidad