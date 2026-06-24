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Terremoto en Venezuela: así quedaron varios edificios colapsados

Un terremoto de magnitud 7,1 se registró en el centro de Venezuela. En Colombia se sintió en varias regiones.

Terremoto en Venezuela: videos muestran edificios colapsados y graves daños estructurales
Terremoto en Venezuela: videos muestran edificios colapsados y graves daños estructurales
Foto: captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de jun, 2026

Un terremoto de magnitud 7,1 registrado en el noroeste de Montalbán, en el centro de Venezuela, se sintió este jueves en gran parte del territorio, dejando reportes preliminares de daños estructurales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el fenómeno ocurrió a una profundidad de 13,2 kilómetros, catalogándolo como un sismo superficial de alta intensidad.

El epicentro del movimiento telúrico se localizó en el municipio de Montalbán, perteneciente al estado Carabobo, en la región central de la nación. La proximidad del evento a la superficie incrementó la percepción de la sacudida, la cual se extendió con fuerza hasta Caracas, la capital del país, ubicada a unos 300 kilómetros al este del punto de origen.

A través de plataformas digitales, diversos usuarios compartieron videos que muestran edificios colapsados y daños en infraestructuras locales tras el impacto del temblor. Hasta el momento, las autoridades evalúan el alcance total de las afectaciones en las zonas más cercanas al epicentro.

Este evento representa uno de los movimientos telúricos más potentes documentados en el país en los últimos años. El último sismo de características similares ocurrió en el año 2018 en el estado de Sucre. En esa ocasión, el fenómeno alcanzó una magnitud de 7,3 y su onda expansiva afectó a por lo menos diez naciones de la región, entre ellas Brasil, Guyana y diversas islas del Caribe.

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