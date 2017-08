Acción popular pretende frenar inicio de obras del nuevo Túnel de Occidente

Por: Redacción Digital BLU Radio

Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue interpuesta este martes la acción popular con la que 74 familias de la vereda Naranjal de San Cristóbal pidieron que no se permita el inicio de labores para la construcción del segundo Túnel de Occidente, paralelo al Fernando Gómez Martínez, inaugurado en 2006.

El líder de la comunidad, David Sánchez, explicó que tras la apertura de ese túnel sufrieron graves afectaciones en 18 viviendas y a nivel ambiental en tres afluentes, por lo que temen que con las nuevas obras ocurran daños peores.

El abogado de los afectados, Juan Ceballos, aseguró que la intención es que el Tribunal ordene que no inicien las obras hasta que no haya claridad en lo que va a pasar con las afectaciones que ya sufrió la comunidad y que se den garantías de que no habrá daños con las nuevas obras.

La comunidad también señaló que pedirán que se verifiquen las licencias ambientales recibidas para desarrollar el proyecto liderado por la ANI y Devimar, que iniciaría obra en dos meses.