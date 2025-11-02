A 40 años de la toma del Palacio de Justicia; herida que aún sana: programa completo, 2 de noviembre

En esta edición de Sala de Prensa Blu, con la dirección de Juan Roberto Vargas, analizamos la coyuntura política nacional y la memoria histórica de uno de los episodios más dolorosos del país.



Coyuntura política con Ariel Ávila

El senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, conversó sobre el momento que vive el presidente Gustavo Petro, en medio de tensiones diplomáticas y un ambiente preelectoral cada vez más tenso . Ávila señaló que el mandatario atraviesa un proceso de radicalización política, similar al que experimentó durante su alcaldía en Bogotá, y advirtió que es poco probable que asuma una postura de conciliación frente a sus críticos o la oposición.



40 años de la toma del Palacio de Justicia

A propósito de los 40 años del asalto al Palacio de Justicia, presentamos un especial periodístico que recoge los testimonios de los sobrevivientes, las imágenes aún presentes en la memoria colectiva y las preguntas que siguen sin respuesta. Un relato para comprender cómo se vivió la tragedia los días 6 y 7 de noviembre de 1985, y por qué sigue siendo una herida abierta en la historia del país.

