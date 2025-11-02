En vivo
A 40 años de la toma del Palacio de Justicia; herida que aún sana: programa completo, 2 de noviembre

Escuche aquí el programa completo de Sala de Prensa Blu.

Sala De Prensa Blu
Sala De Prensa Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de nov, 2025

En esta edición de Sala de Prensa Blu, con la dirección de Juan Roberto Vargas, analizamos la coyuntura política nacional y la memoria histórica de uno de los episodios más dolorosos del país.

  • Coyuntura política con Ariel Ávila
    El senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, conversó sobre el momento que vive el presidente Gustavo Petro, en medio de tensiones diplomáticas y un ambiente preelectoral cada vez más tenso. Ávila señaló que el mandatario atraviesa un proceso de radicalización política, similar al que experimentó durante su alcaldía en Bogotá, y advirtió que es poco probable que asuma una postura de conciliación frente a sus críticos o la oposición.
  • 40 años de la toma del Palacio de Justicia
    A propósito de los 40 años del asalto al Palacio de Justicia, presentamos un especial periodístico que recoge los testimonios de los sobrevivientes, las imágenes aún presentes en la memoria colectiva y las preguntas que siguen sin respuesta. Un relato para comprender cómo se vivió la tragedia los días 6 y 7 de noviembre de 1985, y por qué sigue siendo una herida abierta en la historia del país.

Escuche el programa completo aquí:

