A 40 años de la toma del Palacio de Justicia; herida que aún sana: programa completo, 2 de noviembre

Actualizado: 2 de nov, 2025
En esta edición de Sala de Prensa Blu, con la dirección de Juan Roberto Vargas, analizamos la coyuntura política nacional y la memoria histórica de uno de los episodios más dolorosos del país.
- Coyuntura política con Ariel Ávila
El senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, conversó sobre el momento que vive el presidente Gustavo Petro, en medio de tensiones diplomáticas y un ambiente preelectoral cada vez más tenso. Ávila señaló que el mandatario atraviesa un proceso de radicalización política, similar al que experimentó durante su alcaldía en Bogotá, y advirtió que es poco probable que asuma una postura de conciliación frente a sus críticos o la oposición.
- 40 años de la toma del Palacio de Justicia
A propósito de los 40 años del asalto al Palacio de Justicia, presentamos un especial periodístico que recoge los testimonios de los sobrevivientes, las imágenes aún presentes en la memoria colectiva y las preguntas que siguen sin respuesta. Un relato para comprender cómo se vivió la tragedia los días 6 y 7 de noviembre de 1985, y por qué sigue siendo una herida abierta en la historia del país.
Escuche el programa completo aquí: