El clímax de la inauguración con Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte

La ceremonia de apertura del Mundial Brasil 2014 comenzó este jueves en el estadio de Sao Paulo en un espectáculo que llegó a su clímax con la interpretación de la canción oficial por Jennifer López, Pitbull y Claudia Leitte.

Más de 650 bailarines participaron en el espectáculo preparado por la coreógrafa belga Daphné Cornez.

La ceremonia, de 25 minutos de duración, cerró con la magnífica interpretación de 'We are one' por su elenco completo, tras la confirmación a última hora de la presencia de la superestrella Jennifer Lopez.

Con EFE.