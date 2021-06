26 de junio de 2021 - Autos y Motos, programa completo

Este sábado en Autos y Motos estuvo Santiago Mejía, jefe de marca de KTM en Colombia, quien habló sobre los lanzamientos de motos que tendrán en la marca.

“Bogotá fue el escenario escogido para el lanzamiento de las nuevas motocicletas, KTM Duke 250 NG y Duke 390 NG. Uno de los principales exponentes en el mundo de Stunt, práctica deportiva con acrobacias sobre una motocicleta”, dijo.

Además, también estuvo Isabel Hernández, gerente Nacional de Autos en Pintuco, quien habló sobre una nueva tecnología para la industria automotriz.

“Avances tecnológicos que tendrán las marcas en los próximos años y la mayoría de ellos corresponde a las funciones avanzadas que tendrán los carros en sus pantallas, tanto las del tablero de instrumentos como las de infoentretenimiento”, explicó.

"El tema estético para el colombiano es importante. Es importante que el proceso del taller sea con una pintura de alta calidad", explicó.

Escuche también a Luis Alejandro Umaña, piloto colombiano de 11 años, quien es una de las promesas del automovilismo colombiano, habló sobre su vida cómo piloto.

"Voy a correr en la categoría 'minimax'. Me toca desempeñarme muy bien en el colegio y así me dejan salir a hacer lo que me gusta", dijo.

Por último, Esteban Zuluaga, gerente de Mercadeo Grupo UMA, quien se refirió a Pulsarmanía, reality donde se ponen a prueba las motos pulsar.

Escuche aquí el programa completo de Autos y Motos: