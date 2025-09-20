Adiós a desfiles de autos clásicos en Bucaramanga: Autos y Motos, programa 20 de septiembre de 2025

En Autos y Motos de este sábado, 20 de septiembre de 2025, estos fueron los temas:



Crisis mundial por ciberataque de la empresa automotriz británica de lujo, Jaguar Land Rover , a sus fábricas en Inglaterra, China, India y Eslovaquia, que deja pérdidas de más de 10 millones de libras por día.

, a sus fábricas en Inglaterra, China, India y Eslovaquia, que deja pérdidas de más de 10 millones de libras por día. Los primeros carros voladores ya sufrieron su primer choque en los ensayos previos al espectáculo aéreo en Changchun, en China. Uno de ellos se incendió al aterrizar.

en los ensayos previos al espectáculo aéreo en Changchun, en China. Uno de ellos se incendió al aterrizar. En Bucaramanga, se cancela para el próximo año el desfile de carros clásicos y antiguos, en consecuencia de los irrespetos por parte de varios ciudadanos al desfile del pasado domingo, 14 de septiembre.

en consecuencia de los irrespetos por parte de varios ciudadanos al desfile del pasado domingo, 14 de septiembre. En Cali, el próximo lunes, 22 de septiembre, será el día sin carro y sin moto, y habrá excepciones para algunos ciudadanos.

Escuche el programa completo aquí: