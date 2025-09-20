Adiós a desfiles de autos clásicos en Bucaramanga: Autos y Motos, programa 20 de septiembre de 2025

Actualizado: 20 de sept, 2025
En Autos y Motos de este sábado, 20 de septiembre de 2025, estos fueron los temas:
- Crisis mundial por ciberataque de la empresa automotriz británica de lujo, Jaguar Land Rover, a sus fábricas en Inglaterra, China, India y Eslovaquia, que deja pérdidas de más de 10 millones de libras por día.
- Los primeros carros voladores ya sufrieron su primer choque en los ensayos previos al espectáculo aéreo en Changchun, en China. Uno de ellos se incendió al aterrizar.
- En Bucaramanga, se cancela para el próximo año el desfile de carros clásicos y antiguos, en consecuencia de los irrespetos por parte de varios ciudadanos al desfile del pasado domingo, 14 de septiembre.
- En Cali, el próximo lunes, 22 de septiembre, será el día sin carro y sin moto, y habrá excepciones para algunos ciudadanos.
Escuche el programa completo aquí: