En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vía al Llano
Caos en La Mesa
Bruce Mac Master - Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Adiós a desfiles de autos clásicos en Bucaramanga: Autos y Motos, programa 20 de septiembre de 2025

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 20 de septiembre de 2025.

Autos y Motos
Autos y Motos
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2025

En Autos y Motos de este sábado, 20 de septiembre de 2025, estos fueron los temas:

  • Crisis mundial por ciberataque de la empresa automotriz británica de lujo, Jaguar Land Rover, a sus fábricas en Inglaterra, China, India y Eslovaquia, que deja pérdidas de más de 10 millones de libras por día.
  • Los primeros carros voladores ya sufrieron su primer choque en los ensayos previos al espectáculo aéreo en Changchun, en China. Uno de ellos se incendió al aterrizar.
  • En Bucaramanga, se cancela para el próximo año el desfile de carros clásicos y antiguos, en consecuencia de los irrespetos por parte de varios ciudadanos al desfile del pasado domingo, 14 de septiembre.
  • En Cali, el próximo lunes, 22 de septiembre, será el día sin carro y sin moto, y habrá excepciones para algunos ciudadanos.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad