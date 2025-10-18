Auddi celebra el Mes Rosa en Colombia: Autos y Motos, programa 18 de octubre de 2025

En Autos y Motos de este sábado, 18 de octubre de 2025, estos fueron los temas:



El Tercer Congreso de Movilidad Sostenible , organizado por ANDEMOS, contó con la participación de líderes del sector automotor, autoridades locales, expertos del medio ambiente y precandidatos presidenciales y se debatió los retos que enfrenta la movilidad en el país .

, organizado por ANDEMOS, contó con la participación de líderes del sector automotor, autoridades locales, expertos del medio ambiente y precandidatos presidenciales y . Este fin de semana se disputa la carrera del campeonato mundial de la Formula 1 en el circuito de Austin, Estados Unidos.

en el circuito de Austin, Estados Unidos. Se correrá el campeonato mundial de motociclismo en el legendario circuito de Phillip Island, en Australia. El colombiano David Alonso estará en la competencia .

en el legendario circuito de Phillip Island, en Australia. . Margarita Quintana, gerente de Auddi Colombia, habló acerca de Yoga Pink que regresa en su cuarta edición.

Escuche el programa completo aquí: