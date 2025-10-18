Auddi celebra el Mes Rosa en Colombia: Autos y Motos, programa 18 de octubre de 2025

Actualizado: 18 de oct, 2025
En Autos y Motos de este sábado, 18 de octubre de 2025, estos fueron los temas:
- El Tercer Congreso de Movilidad Sostenible, organizado por ANDEMOS, contó con la participación de líderes del sector automotor, autoridades locales, expertos del medio ambiente y precandidatos presidenciales y se debatió los retos que enfrenta la movilidad en el país.
- Este fin de semana se disputa la carrera del campeonato mundial de la Formula 1 en el circuito de Austin, Estados Unidos.
- Se correrá el campeonato mundial de motociclismo en el legendario circuito de Phillip Island, en Australia. El colombiano David Alonso estará en la competencia.
- Margarita Quintana, gerente de Auddi Colombia, habló acerca de Yoga Pink que regresa en su cuarta edición.
Escuche el programa completo aquí: