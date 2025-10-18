En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protestas en Bogotá
Salvatore Mancuso
Regasificadora de Cartagena

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Auddi celebra el Mes Rosa en Colombia: Autos y Motos, programa 18 de octubre de 2025

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 18 de octubre de 2025.

Autos y Motos
Autos y Motos
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2025

En Autos y Motos de este sábado, 18 de octubre de 2025, estos fueron los temas:

  • El Tercer Congreso de Movilidad Sostenible, organizado por ANDEMOS, contó con la participación de líderes del sector automotor, autoridades locales, expertos del medio ambiente y precandidatos presidenciales y se debatió los retos que enfrenta la movilidad en el país.
  • Este fin de semana se disputa la carrera del campeonato mundial de la Formula 1 en el circuito de Austin, Estados Unidos.
  • Se correrá el campeonato mundial de motociclismo en el legendario circuito de Phillip Island, en Australia. El colombiano David Alonso estará en la competencia.
  • Margarita Quintana, gerente de Auddi Colombia, habló acerca de Yoga Pink que regresa en su cuarta edición.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad