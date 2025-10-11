¿Cuál es el origen del espejo retrovisor? Autos y Motos, programa 11 de octubre de 2025

En Autos y Motos de este sábado, 11 de octubre de 2025, estos fueron los temas:



En la operación retorno, se espera la movilización de miles de vehículos tras la finalización del puente festivo.

tras la finalización del puente festivo. El domingo, 12 de octubre, se celebrará en Armenia el Festival del Yipao , donde Jeep viste al nuevo Avenger con orgullo cafetero.

, donde Jeep viste al nuevo Avenger con orgullo cafetero. Ferrari homenajeó a Roscoe , la mascota de Lewis Hamilton, con un sentido mensaje.

, la mascota de Lewis Hamilton, con un sentido mensaje. En Bucaramanga, llegaron los nuevos buses alquilados para reactivar las rutas de la Metrolínea .

. Transmetro está implementando cambios para la ruta piloto desde y hacia el municipio de Malambo.

para la ruta piloto desde y hacia el municipio de Malambo. El espejo retrovisor nació en 1910 y fue diseñado para un auto de carreras por pedido de su piloto.

