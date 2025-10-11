En vivo
¿Cuál es el origen del espejo retrovisor? Autos y Motos, programa 11 de octubre de 2025

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 11 de octubre de 2025.

Autos y Motos
Autos y Motos
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

En Autos y Motos de este sábado, 11 de octubre de 2025, estos fueron los temas:

  • En la operación retorno, se espera la movilización de miles de vehículos tras la finalización del puente festivo.
  • El domingo, 12 de octubre, se celebrará en Armenia el Festival del Yipao, donde Jeep viste al nuevo Avenger con orgullo cafetero.
  • Ferrari homenajeó a Roscoe, la mascota de Lewis Hamilton, con un sentido mensaje.
  • En Bucaramanga, llegaron los nuevos buses alquilados para reactivar las rutas de la Metrolínea.
  • Transmetro está implementando cambios para la ruta piloto desde y hacia el municipio de Malambo.
  • El espejo retrovisor nació en 1910 y fue diseñado para un auto de carreras por pedido de su piloto.

Escuche el programa completo aquí:

