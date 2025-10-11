¿Cuál es el origen del espejo retrovisor? Autos y Motos, programa 11 de octubre de 2025

Actualizado: 11 de oct, 2025
En Autos y Motos de este sábado, 11 de octubre de 2025, estos fueron los temas:
- En la operación retorno, se espera la movilización de miles de vehículos tras la finalización del puente festivo.
- El domingo, 12 de octubre, se celebrará en Armenia el Festival del Yipao, donde Jeep viste al nuevo Avenger con orgullo cafetero.
- Ferrari homenajeó a Roscoe, la mascota de Lewis Hamilton, con un sentido mensaje.
- En Bucaramanga, llegaron los nuevos buses alquilados para reactivar las rutas de la Metrolínea.
- Transmetro está implementando cambios para la ruta piloto desde y hacia el municipio de Malambo.
- El espejo retrovisor nació en 1910 y fue diseñado para un auto de carreras por pedido de su piloto.
Escuche el programa completo aquí: