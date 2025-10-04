Salón del Automóvil 2025: Autos y Motos, programa 4 de octubre de 2025

En Autos y Motos de este sábado, 4 de octubre de 2025, estos fueron los temas:



Kia presentó en Colombia su primera pickup llamada Kia Tasman, disponible en tres versiones 4x4 con motor 2.2 Turbo Diésel.

Volvo alcanzó un hito mundial en electrificación, presentando su híbrido enchufable número un millón.

. Cadillac encendió las redes en la Fórmula 1 con Bottas y Checo Pérez bajo el lema “Los fabulosos Cadillacs” .

. La Ruta 65 de Nissan llegó a Medellín, con una caravana histórica de la marca recorre el país .

. En Cali inició el plan de recuperación de 100 tramos viales principales, que se ejecutará hasta diciembre.

