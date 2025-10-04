En vivo
Salón del Automóvil 2025: Autos y Motos, programa 4 de octubre de 2025

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 4 de octubre de 2025.

Autos y Motos
Autos y Motos
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de oct, 2025

En Autos y Motos de este sábado, 4 de octubre de 2025, estos fueron los temas:

  • Kia presentó en Colombia su primera pickup llamada Kia Tasman, disponible en tres versiones 4x4 con motor 2.2 Turbo Diésel.
  • Volvo alcanzó un hito mundial en electrificación, presentando su híbrido enchufable número un millón.
  • Cadillac encendió las redes en la Fórmula 1 con Bottas y Checo Pérez bajo el lema “Los fabulosos Cadillacs”.
  • La Ruta 65 de Nissan llegó a Medellín, con una caravana histórica de la marca recorre el país.
  • En Cali inició el plan de recuperación de 100 tramos viales principales, que se ejecutará hasta diciembre.

Escuche el programa completo aquí:

