Salón del Automóvil 2025: Autos y Motos, programa 4 de octubre de 2025

Actualizado: 4 de oct, 2025
En Autos y Motos de este sábado, 4 de octubre de 2025, estos fueron los temas:
- Kia presentó en Colombia su primera pickup llamada Kia Tasman, disponible en tres versiones 4x4 con motor 2.2 Turbo Diésel.
- Volvo alcanzó un hito mundial en electrificación, presentando su híbrido enchufable número un millón.
- Cadillac encendió las redes en la Fórmula 1 con Bottas y Checo Pérez bajo el lema “Los fabulosos Cadillacs”.
- La Ruta 65 de Nissan llegó a Medellín, con una caravana histórica de la marca recorre el país.
- En Cali inició el plan de recuperación de 100 tramos viales principales, que se ejecutará hasta diciembre.
Escuche el programa completo aquí: