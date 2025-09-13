En vivo
Nimbus, el bus que funciona con desechos humanos: Autos y Motos, programa 13 de septiembre de 2025

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 13 de septiembre de 2025.

Autos y Motos
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 13, 2025 01:30 p. m.

En Autos y Motos de este sábado, 13 de septiembre de 2025, estos fueron los temas:

  • El pasado sábado, 9 de septiembre, se realizó la celebración del Día Mundial del Vehículo Eléctrico.
  • Continúan las celebraciones en Bucaramanga, que tienen cerradas varias vías por eventos de La Feria Bonita.
  • Los piques ilegales se convierten en una causal de temor y caos en Barranquilla; mientras tanto, las autoridades intensifican las labores de vigilancia y control en la ciudad.
  • Un bus en Barcelona lleva 5 años movilizándose con un combustible muy particular, biometano renovable, que viene de los desechos humanos.
  • Daniela Acosta, piloto profesional de Enduro, habló sobre su representación a Colombia en el Campeonato Latinoamericano de Enduro.
  • En Cali, la Secretaría de Movilidad confirmó el cobro de parqueo en el espacio público de la ciudad, con el fin de promover alternativas de transporte sostenible.
  • Bridgestone, la fabricante japonesa de llantas y productos de caucho, lanzó las llantas Turanza EV, que son elaboradas con un 80% de materiales renovables y reciclados y que están pensadas especialmente para autos eléctricos.

Escuche el programa completo aquí:

