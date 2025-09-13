Nimbus, el bus que funciona con desechos humanos: Autos y Motos, programa 13 de septiembre de 2025

En Autos y Motos de este sábado, 13 de septiembre de 2025, estos fueron los temas:



El pasado sábado, 9 de septiembre, se realizó la celebración del Día Mundial del Vehículo Eléctrico .

. Continúan las celebraciones en Bucaramanga, que tienen cerradas varias vías por eventos de La Feria Bonita .

. Los piques ilegales se convierten en una causal de temor y caos en Barranquilla ; mientras tanto, las autoridades intensifican las labores de vigilancia y control en la ciudad.

Un bus en Barcelona lleva 5 años movilizándose con un combustible muy particular, biometano renovable, que viene de los desechos humanos.

Daniela Acosta, piloto profesional de Enduro, habló sobre su representación a Colombia en el Campeonato Latinoamericano de Enduro.

En Cali, la Secretaría de Movilidad confirmó el cobro de parqueo en el espacio público de la ciudad, con el fin de promover alternativas de transporte sostenible.

Bridgestone, la fabricante japonesa de llantas y productos de caucho, lanzó las llantas Turanza EV, que son elaboradas con un 80% de materiales renovables y reciclados y que están pensadas especialmente para autos eléctricos.

