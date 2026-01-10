Récords históricos en ventas de motocicletas: Autos y Motos, programa 10 de enero de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 10 de enero de 2026, estos fueron los temas:



Colombia alcanzó un récord histórico en 2025 al superar el millón de motocicletas comercializadas , consolidándose como uno de los cinco mercados más eficientes del planeta en relación con su población.

El sistema de transporte masivo de Cali MIO incrementó el valor del pasaje a 3.500 pesos por trayecto, un ajuste derivado del incremento extraordinario en el salario mínimo y los costos de operación técnica.

El uso de ciclomotores eléctricos registra un aumento de tres cifras en el país, planteando el reto de regular un actor vial que actualmente opera sin exigencia de SOAT ni licencia de conducción.

Las mujeres representan ya el 30% de los usuarios de motocicletas en Colombia y el 60% de los clientes de aplicaciones de mototaxismo, buscando alternativas de movilidad más rápidas y seguras frente al transporte masivo.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante tras la reapertura a un carril de la vía Medellín-Urabá, afectada por derrumbes, y el reporte de siniestros viales durante el puente festivo de Reyes.

