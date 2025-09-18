Bla Bla Blu, programa completo del 17 de septiembre de 2025

Actualizado: 18 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados y debatidos este miércoles, 17 de septiembre, en Bla Bla Blu:
- La actriz Yesenia Valencia habló sobre la nueva edición del festival 'Smartfilms', donde los contenidos audiovisuales son realizados con celulares. La premiación será el 30 de septiembre.
- La experta en marketing digital y publicidad Maira Pérez realizó un especial dirigido a los oyentes para no procrastinar. Asimismo, compartió algunos tips claves para aprovechar el tiempo y crecer tanto en lo personal como en lo profesional.