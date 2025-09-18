Bla Bla Blu, programa completo del 17 de septiembre de 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos este miércoles, 17 de septiembre, en Bla Bla Blu:



La actriz Yesenia Valencia habló sobre la nueva edición del festival 'Smartfilms', donde los contenidos audiovisuales son realizados con celulares. La premiación será el 30 de septiembre.

La experta en marketing digital y publicidad Maira Pérez realizó un especial dirigido a los oyentes para no procrastinar. Asimismo, compartió algunos tips claves para aprovechar el tiempo y crecer tanto en lo personal como en lo profesional.