Bla Bla Blu, programa completo del 18 de septiembre de 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos este jueves, 18 de septiembre, en Bla Bla Blu:



El comediante Duván Aguirre habló sobre los elogios y críticas que ha recibido por sus presentaciones . También enfatizó que un chiste del 2010 ahora no es "bien visto" por la sociedad: "Lo funan a uno".

El experto y libretista Chespiritólogo Luis Carlos Ávila ahondó sobre los escándalos que rodearon a 'Chespirito', a propósito de la más reciente serie que muestra otra faceta poco conocida al público.