En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vía al Llano
Caos en La Mesa
Bruce Mac Master - Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Bla Bla Blu, programa completo del 18 de septiembre de 2025

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 18 de septiembre de 2025, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director de Bla Bla Blu
Mauricio Quintero, director de Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos este jueves, 18 de septiembre, en Bla Bla Blu:

  • El comediante Duván Aguirre habló sobre los elogios y críticas que ha recibido por sus presentaciones. También enfatizó que un chiste del 2010 ahora no es "bien visto" por la sociedad: "Lo funan a uno".
  • El experto y libretista Chespiritólogo Luis Carlos Ávila ahondó sobre los escándalos que rodearon a 'Chespirito', a propósito de la más reciente serie que muestra otra faceta poco conocida al público.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad